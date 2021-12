Amir, Joyce Jonathan, Dany Brillant... Une pléiade d'artistes déchaînés sur scène !

En fin d'année, les appels à la solidarité se multiplient. Amir, Joyce Jonathan et Bénabar ont répondu à celui du Fonds Social Juif Unifié. Les trois chanteurs (et bien d'autres) ont partagé la même scène pour un concert caritatif très animé... L'événement a eu lieu lundi 13 décembre 2021 au Palais des Congrès de Paris, dans le 17e arrondissement. Amir, Joyce Jonathan et Bénabar étaient à l'affiche du spectacle organisé par la FSJU, pour l'appel national à la tsédaka, terme hébreu correspondant au principe religieux de l'aumône.

Dany Brillant, Enrico Macias, Gérard Lenorman et la sensation Rébecca Sayaque, lauréate de l'émission The Voice Kids saison 7, ont également participé à cette grande soirée de solidarité. La musique n'était pas l'unique art à l'honneur. Les spectateurs ont également eu droit à un numéro de l'imitatrice Sandrine Alexi, et à une intervention du comédien Michel Boujenah.

Les chanteurs impliqués se délectent de pouvoir remonter sur scène, après une longue année sans concert à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires. Amir poursuit sa tournée baptisée "Retour 1" jusqu'au 18 décembre et enchaînera avec la suite, "Retour 2", en 2022. L'artiste récemment vu sur le tapis rouge des NRJ Music Awards avec son épouse Lital s'éclate sur scène, malgré un handicap dont il souffre depuis sa naissance et qu'il vient de révéler.