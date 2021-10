Amir handicapé depuis sa naissance, il en parle pour la toute première fois

Mais en sa qualité de chanteur, on peut se demander si Amir n'est pas gêné par cette surdité. "Je ne connais pas la stéréo, mais ce n'est pas si difficile que cela à gérer. Je fais juste attention aux lieux bruyants et veille à préserver mon oreille opérationnelle, mon instrument de travail le plus précieux...", a-t-il répondu. Le 28 octobre paraîtra le tout premier livre d'Amir, intitulé Une belle histoire d'Amir, dans lequel il évoque son parcours hors-norme et qu'il a réalisé avec l'aide de son amie Dahlia Arfi-Elkaim. On y retrouve aussi des confidences de ses proches et amis.

Côté musique, Amir rééditera son album Ressources, paru en 2020, au mois de novembre avec 7 nouveaux titres. Enfin, l'artiste sera dans le Jura en compagnie de Raphaël de Casabianca pour l'émission Nos terres inconnues sur France 2. Décidément, Amir n'arrête pas !