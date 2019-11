Maeva Coucke prête pour Miss Univers : elle pique le coach d'une autre Miss

Le concours Miss Univers 2019 approche à grands pas ! Dans la nuit du dimanche 8 décembre au lundi 9 décembre 2019 se déroulera la cérémonie à Atlanta (États-Unis). Après le désistement de Vaimalama Chaves, Miss France 2019, c'est Maeva Coucke qui a été désignée pour participer au concours, dans l'espoir de succéder à Catriona Gray (Miss Philippines).

Avant le grand jour, la belle (fausse) rousse de 25 ans s'est préparée physiquement afin d'être la plus à l'aise possible sur le podium. Pour ce faire, elle a fait appel à un coach bien connu des personnalités : YaniSport. L'ancien militaire a déjà collaboré avec Iris Mittenaere pour sa préparation à Miss Univers en 2016. Un partenariat qui a porté ses fruits puisqu'elle a remporté lé célèbre concours. Le célèbre coach a aussi travaillé avec Samy Seghir et Issa Doumbia. L'humoriste de 37 ans affiche d'ailleurs régulièrement sa spectaculaire perte de poids, sur Instagram. Maeva Coucke était donc entre de très bonnes mains.

Deux fois par semaine, elle a retrouvé le coach sportif à la salle d'entraînement située dans l'hôtel Marriott (Paris) afin de se prêter à quelques exercices physiques. Télé Loisirs les a suivis afin de partager leurs entraînements et recueillir quelques confidences. Afin qu'elle soit la plus belle lors du défilé, YaniSport lui a fait travailler "le cardio-vasculaire, les membres inférieurs, les membres supérieurs et la sangle abdominale". Et les résultats ne se sont pas fait attendre comme l'a expliqué le beau brun : "Au début de la préparation, Maeva ne se tenait pas droite et il a fallu corriger cette position en lui faisait travailler les muscles profonds des transverses pour qu'elle ait toujours une tenue bien droite."

Pas peu fière, Maeva Coucke a mis en avant les bienfaits de ses séances, pour Miss Univers 2019 : "Un concours de Miss, c'est un peu comme une compétition de sport. Mentalement, l'approche est assez similaire. Les concours sont souvent très longs et il ne faut jamais rien lâcher. Donc, en prenant l'habitude de me surpasser lors de mes entraînements, je pourrai le reproduire plus facilement à Miss Univers." La jeune femme ne s'impose aucun régime alimentaire strict, notamment grâce aux conseils du coach. "Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est bon pour la santé de prendre des brocolis qu'il faut manger des brocolis. Cela ne doit pas être synonyme de souffrance ou dégoût. En revanche, il faut savoir quel aliment est bon à prendre en fonction du moment de la journée", a expliqué YaniSport.

C'est aujourd'hui, le 28 novembre, que Maeva Coucke s'est envolée pour les États-Unis. Afin de partager la nouvelle, elle a publié une photo d'elle, à l'aéroport, en train de tendre son passeport à une hôtesse. "C'est prête que je prends l'avion pour Miss Univers. Je vais donner le meilleur de moi-même et mettre en avant notre beau pays que je suis si fière de représenter ! J'espère pouvoir compter sur votre soutien", a-t-elle légendé sa publication.