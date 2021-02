Maeva Coucke : Vidéo de sa chute mémorable en plein défilé au concours Miss Univers

La vie de Maeva Coucke a changé depuis le 16 décembre 2017. Ce jour-là, elle a été sacrée Miss France 2018 au terme d'une magnifique soirée qui s'est déroulée au au Mach36 de Châteauroux. La belle (fausse) rousse de 26 ans a ensuite eu l'honneur de participer à Miss Univers 2019, à Atlanta (aux Etats-Unis), le 8 décembre 2019. Et son parcours a été marqué par une chute mémorable.

A l'occasion d'un show préliminaire, Maeva Coucke devait défiler en maillot de bain. Et, alors qu'elle était sur scène, la jeune femme est tombée comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Malgré tout, elle s'est vite relevée, avec le sourire.

Hors de question pour Maeva Coucke de ne pas assumer cette chute. Très vite, elle a publié la vidéo de ce moment. Et sa réaction a été exemplaire. "Hier soir j'ai vécu la pire hantise d'une Miss : tomber sur scène. Jusqu'ici ça ne m'était jamais arrivé, mais la vie nous réserve parfois des bonnes comme des mauvaises surprises. Il faut tirer une leçon de chaque expérience, et la leçon que j'en tire est que tomber et se relever est le principe même de la vie d'une femme, le principal c'est d'avancer peu importe les obstacles. Si tu tombes 9 fois relèves toi 10 fois et gardes la tête haute ! Nos expériences nous font grandir, mûrir et nous rendent plus fort", a-t-elle confié le 7 décembre.

Aujourd'hui encore, la candidate de la saison 2 de Stars à nu - qui a fini dans le top 10 malgré sa chute - se souvient de ce moment avec le sourire. "Je ris toujours autant. J'ai toujours beaucoup d'autodérision et de détermination, alors je me suis relevée avec la même assurance. Et puis je n'ai pas été la seule à glisser. C'est en rentrant en coulisse que j'ai réalisé ce qu'il s'était réellement passé. Cette glissade m'a fait une jolie pub. J'ai reçu de nombreux messages de soutien et même eu le droit à une standing-ovation dans le public", a confié Maeva Coucke à nos confrères de Closer (édition du 12 février 2021).

Maeva Coucke n'est pas la seule à être tombée ce jour-là. En effet, Miss Indonésie, Miss Malaisie, Miss Malte et Miss Nouvelle-Zélande ont également vu leur défilé perturbé. Invitée dans Les Enfants de la télé sur France 2, le 2 février 2020, Sylvie Tellier a révélé : "Ils avaient mis de la ice [de la glace, NDLR] sur le plateau. Elles ont été quatre ou cinq à tomber au même endroit !" Tout s'expliquait donc !