Maeva Ghennam hospitalisée : "C'était très grave, les médecins se sont affolés"

Mais que s'est-il passé pour qu'en pleine pandémie Maeva Ghennam soit allée à l'hôpital alors que c'est un lieu que tout le monde souhaite éviter en plein crise du coronavirus ? Forcément quelque chose de grave...

Sur Snapchat, la bombe a raconté la mésaventure qu'elle a connue dans la nuit de vendredi 17 avril 2020. Après avoir précisé avoir passé la nuit à l'hôptail et que "c'était très grave", la jeune femme de 22 ans a déclaré : "J'ai cru que j'allais mourir." Comme le raconte ensuite Maeva, elle a fait de "la tachycardie jusqu'à 150". "Les médecins se sont affolés parce que j'ai fait une hypothermie. La température de mon corps était à 35 d'un coup", poursuit-elle. La starlette a ensuite raconté la scène dans les détails : "Je me suis mise à trembler et tout mon corps était congelé, j'avais froid. Ils m'ont mis plein de couvertures et ils m'ont perfusée des deux côté." C'est la première fois qu'une telle chose lui arrive. Maeva Ghennm n'a ensuite pas révélé les raisons de cette tachycardie et de cette hypothermie. Peut-être que les médecins eux-mêmes n'ont pas réussi à élucider le mystère... En tout cas, la jeune femme va beaucoup mieux comme en témoignent ses derniers posts

Depuis le début du confinement Maeva Ghennam multiplie les mésaventures. Après que des adolescents se soit invités dans son jardin pour insulter son chien, la voilà qui porte plainte pour violation de sa vie privée. Une personne mal intentionnée a en effet révélé sur Twitter où elle habitait. "Ma maison, je l'ai achetée. J'habite dans une résidence qui est sécurisée et je ne veux pas que tout le monde sache où j'habite. Donc j'étais au téléphone avec mon avocate pour supprimer le compte, mais pas que ! J'engage des poursuites judiciaires et je vais bien lui montrer que c'est interdit de faire ça. Mon avocate va s'occuper de toi", avait-elle déclaré sur les réseaux sociaux.