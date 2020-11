Maeva Ghennam meurtrie par la mort de son premier amour : son corps couvert d'hommages

Maeva Ghennam a traversé des épreuves très difficiles à un jeune âge. En effet, la candidate vue dans Les Marseillais a été marquée par un drame, la mort de son premier petit ami alors qu'elle n'avait que 16 ans. Très pudique à ce sujet, la jolie brune de 23 ans, récemment agressée, a été poussée à l'évoquer lors de sa participation à l'émission disponible sur 6Play, Tattoo Confessions.

Questionnée sur les tatouages qu'elle a fait par amour, Maeva Ghennam a raconté : "J'ai fait celui du ventre. C'est mon initial avec celui de mon premier amour. Ça c'était quand il était vivant et quand il est parti j'ai fait un tatouage sur la cuisse où j'ai écrit 'La mort n'arrête pas l'amour'. Maeva Ghennam poursuit : "Ils sont très importants et symboliques pour moi parce que c'est vraiment une personne que j'ai aimé et que j'aimerais toute ma vie. C'est très difficile de perdre quelqu'un que tu aimes. A chaque fois que je les regarde ça me fait penser à lui."

Malgré tout, l'ex de Greg Yegga a fait savoir qu'elle songeait à se faire retirer ses tatouages au laser : "J'ai envie de les enlever parce que je les trouve moches mais j'ai l'impression qu'ils me protègent aussi un petit peu. Ce sont les derniers tatouages que j'ai fait et je ne veux plus en faire."

Des confidences émouvantes sur ce petit ami décédé, Maeva Ghennam en avait déjà fait au mois de mars dernier. "J'ai beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, sept ans après, je me suis relevée. (...) J'ai perdu mon premier amour, il est mort, il s'est fait tuer. (...) Ça a été la période la plus difficile de ma vie. Tout s'est écroulé pour moi et pour sa famille. (...) C'est une période dans laquelle j'ai été détruite. Je n'ai pas envie d'en parler, car c'est quelque chose de très intime", avait-elle déclaré sur ses réseaux sociaux.