Maeva Ghennam provoque l'indignation : sa vidéo choque, "elle est pathétique et toxique pour les ados"

Pathétique et toxique

Sur Twitter, de nombreux internautes ont souligné le caractère très gênant de cette vidéo mais surtout le scandale d'aller uriner sans gêne dans une réserve naturelle. "Moi tout ce que je vois c'est que le monde part en couilles. Pisser on a le droit mais se filmer ça relève vraiment de sa capacité intellectuelle. Fin du débat", "Elle a perdu son cerveau à la naissance", "Avec un QI de mouette c'est normal, et ce genre de personne est adorée et ont une notoriété, pauvre France...", "Pathétique et toxique pour les ados. Quel modèle d'éducation !", "Mais oui tellement que c'est cru qu'elle dit même je fais un trou avec mon pipi non mais oui le chaud-froid ça creuse (...) il y en a qui suivent ça c'est honteux" peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Pour le moment, Maeva Ghennam n'a pas réagi à la polémique de son scandaleux pipi.