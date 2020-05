Maeva Ghennam : Sa prochaine intervention esthétique déjà fixée

Maeva Ghennam prépare à fond son retour à la normale ! Complexée depuis son dernier tournage, celui des Marseillais aux Caraïbes, la jeune femme de 22 ans a profité du confinement pour se reprendre en main. Sur ses réseaux sociaux, elle partage souvent son évolution et, surtout, sa perte de poids impressionnante, elle qui s'est délestée de 10 kilos. "Je suis trop contente, j'ai retrouvé ma taille. J'ai fait des efforts : je mange beaucoup moins qu'avant, je fais beaucoup de sport, je prends beaucoup de thé détox. (...) Je suis trop fière de moi, j'ai vraiment bien minci."

Mais le sport et une alimentation plus saine ne suffisent pas à Maeva pour se sentir au meilleur de sa forme. Adepte de la chirurgie esthétique, la belle brune a bien l'intention de reprendre ses bonnes habitudes une fois la réouverture des cliniques. D'ailleurs, sur Snapchat mercredi 6 mai 2020, elle a confié avoir déjà fixé son prochain rendez-vous, qui aura lieu la semaine prochaine, soit dès le confinement levé. "Il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai rendez-vous le jour du déconfinement chez mon chirurgien pour faire mon Botox. Au moins je serai belle pour mon anniversaire ! Parce que là, je suis de nouveau étonnée et ça ne me plaît pas du tout ! Je vais juste faire du Botox, je ne ferai plus d'injection aux lèvres", a-t-elle expliqué, tout excitée.

Maeva n'a pas attendu pour se diriger vers son chirurgien qui lui a "beaucoup manqué" puisqu'elle est partie en voiture direction Monaco où elle loge dans un luxueux hôtel en attendant d'avoir son intervention. Un déplacement que n'ont d'ailleurs pas apprécié les internautes. "Maeva Ghennam qui va rejoindre Magali Berdah à Monaco alors qu'elle est censée être confinée à Marseille on en parle ? (...) Elle va se confiner à Paris, puis elle revient chez elle, elle va faire ses ongles et là, elle part à Monaco vous comprenez quand on vous dit de rester chez soi ?", se sont-ils insurgés sur Twitter.