Maeva Martinez, son visage transformé : sa réponse cinglante aux haters

On ne peut pas dire que Maeva Martinez a été gâtée ses followers pour son anniversaire. Il y a quelques jours, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story en 2016 soufflait ses 28 bougies entourée de ses proches. Pour l'occasion, la belle brune avait mis le paquet niveau look en apparaissant très sexy comme elle sait si bien le faire. Mais, en dévoilant des photos de ce grand jour, l'ex de Marvin a quelque peu choqué les internautes. C'est notamment son visage, jugé méconnaissable, qui a interpellé. Ils sont même nombreux à lui avoir reproché d'avoir abusé de la chirurgie esthétique, elle qui n'a jamais caché être passée sur le billard à plusieurs reprises.

Vexée, Maeva a alors entrepris de répondre à ses détracteurs via sa story Instagram. "Il y a des commentaires trop méchants sur mon physique", s'est-elle d'abord désolée avant d'expliquer ce qu'elle avait réellement changé chez elle. "J'ai mis des lentilles bleues et, apparemment, ça change toute ma gueule. Je sais pas, vous êtes trop perturbés d'un rien, c'est dingue. (...) C'est vrai que ça me change un peu, c'est le but. Vous pouvez péter un coup, c'est que des lentilles. Tranquille, acceptez le changement !", a-t-elle préconisé. Un petit coup de gueule qui, on l'espère, fera taire les mauvaises langues.

Reste que Maeva Martinez est bel et bien une adepte de la chirurgie esthétique. Il y a quelques mois, elle avait recours à une rhinoplastie pour affiner son nez. Une opération très coûteuse, entre 6000 et 7000 euros, et surtout très douloureuse. "J'ai souffert !", confiait-elle sans détour le 2 juin 2020. Avant ça, la jeune femme qui s'est fiancée à son nouveau compagnon avait opté pour une augmentation mammaire dès sa sortie de la Maison des Secrets. Pour obtenir le physique de ses rêves, elle a également subi une liposuccion, sans oublier de se faire repulper ses lèvres. Une transformation radicale dont les internautes ne sont pas friands, et ses lentilles de couleur n'ont clairement pas arrangé leur point de vue...