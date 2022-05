Magali Berdah kidnappée par son père plus jeune : "C'est une personne qui est malade..."

Elle est à la tête de l'une des agences d'influenceurs et stars de télé-réalité les plus connues, animatrice et chroniqueuse télé. Magali Berdah s'est fait un nom en quelques années. Derrière son sourire et sa détermination se cache une histoire familiale bien triste. Interviewée par Jordan de Luxe dans son émission L'instant De Luxe 2.0 en partenariat avec Purepeople.com, la cousine de Capucine Anav se livre sur son passé et évoque notamment sa relation avec son père.

En 2018, elle racontait déjà dans son livre baptisé Ma vie en réalité le jour où elle a été kidnappée par son père. Ses parents s'étaient séparés et son papa était réapparu dans sa vie d'un coup d'un seul, décidant de l'enlever, de la changer d'école et de faire passer sa belle-mère pour sa mère. Le tout, en secret ! "Quand j'avais 8 ans, mon père s'est octroyé certains droits qu'il n'avait pas. On a été retrouvé dans une école avec la police... C'était compliqué", se souvient-elle désormais.

Un épisode douloureux qu'elle avait couché sur papier, ce qui n'avait pas plu à son père. "J'ai écrit un bouquin. Il m'avait d'ailleurs gentiment attaquée à la sortie de mon livre. Il sait ce que je fais. Il m'a attaquée en diffamation, raconte Magali Berdah. Heureusement pour moi, ma grand-mère avait gardé tous les dossiers juridiques et judiciaires dans sa cave. Donc j'ai récupéré tous les dépôts de plaintes, les constats d'huissier... Tout, tout, tout. Du coup, il a retiré sa plainte."

Depuis, elle a coupé tout contact avec lui. Et elle n'est pas prête de renouer ! "Finito pipo. Je pense qu'il y a des situations qu'il faut savoir écarter de sa vie pour vivre mieux. Et je pense que ce n'est pas une personne qui me correspond. Je pense que c'est une personne qui est malade", assure-t-elle. Si elle ne souhaite plus entendre parler de son père, Magali Berdah, qui a récemment évoqué son recours à la chirurgie esthétique, raconte avoir retrouvé sa mère, "justement à ce kidnapping". "Parce que mes grands-parents, officiellement n'avaient pas ma garde, avaient dû faire appel à ma mère. Du coup, elle est revenue me chercher", confie-t-elle. Aujourd'hui, elle est elle-même maman de trois filles, Shauna, Victoria et Shelly, qu'elle aime et chérit de toute son âme !