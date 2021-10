Magali Blandin tuée par son mari : le rôle flou de Gio, un escroc géorgien

Dans un article publié par Le Parisien, mercredi 6 octobre 2021, de nouvelles informations ont été révélées concernant la mort de Magali Blandin. À titre de rappel, la victime de 42 ans a été assassinée à Montfort-sur-Meu (dans l'Ille-et-Vilaine), le 11 février dernier par son époux Jérôme Gaillard. Mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat ce dernier a ensuite avoué le meurtre de la mère de ses enfants, le 18 mars dernier.

Peu de temps après la mort de la mère de famille, Jérôme Gaillard a confié lors d'une audience avoir eu beaucoup de mal à digérer la situation. "Je n'imaginais pas élever mes enfants sans leur mère à côté d'eux, ni proche de moi", a-t-il indiqué durant son audience. "Quitte à ce que ce soit proche d'un cadavre et non pas de leur mère vivante ?", lui a alors rétorqué le juge d'instruction. Ne reconnaissant plus sa femme - devenue plus "froide" depuis leur séparation fin 2020 -, le père de famille aurait alors demandé conseil auprès d'un ami de longue date, prénommé Giorgi - connu pour être "plus escroc que tueur". Face au désarroi de Jérôme Gaillard, son ami lui aurait proposé une solution beaucoup plus macabre : celle de "supprimer" Magali Blandin en échange de 20 000 euros. Une version aujourd'hui contestée par l'avocat de Giorgi, également mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat.

Jérôme Gaillard, lâché par ses complices

D'après les informations révélées par le journal, le père de famille aurait demandé à Giorgi de réunir quelques connaissances capables de tuer son épouse. Ensemble, les deux hommes auraient même imaginé la mise en scène d'une agression sexuelle pour couvrir cet homicide. Un scénario machiavélique qui ne s'est pas déroulé comme prévu puisqu'après avoir perçu la somme, les Géorgiens contactés par "l'escroc" ont tout simplement disparu des radars avec l'argent.

Lâché par ses complices, Jérôme Gaillard s'est alors chargé lui-même de l'assassinat en frappant à mort Magali Blandin avec une batte de baseball. Le corps de la mère de famille a été retrouvé en mars 2021, dans une forêt de Boisgervilly, située à 3 kilomètres de la ferme familiale.