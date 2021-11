Magloire aminci de 20 kilos mais rattrapé par ses problèmes de santé : "J'ai des soucis à répétition..."

Depuis plusieurs années, Magloire souffre de problèmes de poids. Diagnostiqué obèse morbide lorsqu'il a pesé jusqu'à 198 kilos, il n'a eu d'autres choix que de se reprendre en mains. Et il peut être fier de réussir à perdre ses kilos en trop très régulièrement. Lors de son interview dans l'émission L'Instant de Luxe, relayée sur Télé Star Play, le personnage du génie Magik dans Fort Boyard n'a d'ailleurs pas manqué de partager sa dernière victoire. "Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai perdu beaucoup de kilos. Un peu plus de 20", a-t-il révélé à Jordan Deluxe.

Et pour lui d'expliquer sa lutte constante et compliquée face à la nourriture : "Je me contrôle. Quand on est à des hauteurs de poids comme le mien, on mange moins que la plupart des gens. On s'interdit beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que, dès que je regarde un gâteau, je commence à grossir alors quand je le mange, je prends 3 kg." Car Magloire tient à le rappeler, l'obésité n'est pas seulement due à une extrême consommation. "C'est une histoire de métabolisme. Le gros n'est pas forcément coupable de son poids. Et ce qui est terrifiant c'est qu'encore on me regarde quand je mange quelque chose : 'Bah dis donc, il ne s'emmerde pas celui-là'", relate-t-il. Des regards qui le touche même s'il l'assure, on ne l'attaque plus aujourd'hui. C'est donc surtout pour son propre bien que Magloire, qui pèse autour des 140 kilos, espère atteindre les 100 kilos. "Ce serait pas mal. C'est possible non ?", interroge-t-il.

Pour réaliser ce souhait, Magloire se donne en tout cas tous les moyens, du moins "un jour sur trois", comme il l'avoue avec humour. Mais plus sérieusement, il est bien conscient que cela est nécessaire s'il "veut vivre". "C'est une question de vie ou de mort", a-t-il ajouté, lui qui a été victime de problèmes cardiaques. Des pépins de santé dont il n'est apparemment pas débarrassé. "Quand on me disait avoir la santé, c'est le principal. Et bah la santé, je l'ai perdue récemment. J'ai des soucis à répétition", a-t-il admis. Et pour lui de conclure, saisi par l'émotion : "Je voudrais éviter qu'on en parle..."