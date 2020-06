Magloire, deux membres de sa famille sont morts : "On n'a pas pu dire au revoir"

L'émotion était au rendez-vous jeudi 4 juin 2020, sur le plateau de L'Instant de Luxe, sur Non Stop People. Jordan de Luxe recevait Magloire et l'ancien chroniqueur du Morning Live a fait de tristes confidences.

L'homme de 50 ans a été interrogé sur son confinement, l'occasion de découvrir que tout s'était très bien passé pour lui. "Je peux le dire, c'est un scoop, j'ai confiné avec un garçon top qui s'appelle Bruno Berberes, qui travaille pour The Voice, qui s'est révélé être un cordon bleu formidable, donc j'ai très bien mangé", a confié Magloire. Cette période particulière aurait donc pu être parfaite, mais une grosse ombre au tableau s'est ajoutée.

Celui qui incarne le rôle du génie Magik dans Fort Boyard a perdu des êtres chers à cause du coronavirus. Un sujet sur lequel il s'est confié, non sans émotion : "Il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire la perte d'êtres chers. Ce qui est très dur, et ce que vivent beaucoup de familles, c'est qu'on n'a pas pu accompagner nos morts. C'est le symbole de la civilisation aussi que d'enterrer ses morts ou que d'offrir des sépultures à ses morts, et les accompagner." Magloire a ensuite précisé qu'il avait perdu un oncle et une tante. "Mais au-delà de la proximité que j'avais avec eux, mes cousins, moi, la famille... On n'a pas pu dire au revoir. Et ça a été tellement difficile que je n'en ai parlé à personne, parce que c'est de l'ordre de l'indicible, quand tout d'un coup on ne peut pas honorer ceux que l'on aime, c'est très dur. (...) Ce qu'il y a de terrible dans ce coronavirus, c'est que ce sont les faibles qui ont été touchés et ce sont les faibles qui souffrent", a-t-il conclu, au bord des larmes.

Avant cela, c'est d'un autre sujet qui le touche beaucoup qu'il a parlé. À la suite de la mort de sa mère Raphaëlle en 2016, Magloire avait pris énormément de poids. Il a même fait un malaise cardiaque en octobre 2017. "J'ai touché l'obésité morbide, je m'en suis un tout petit peu sorti", a-t-il raconté. C'est grâce à ses proches qu'il a réussi à s'en sortir et, ces derniers mois, il a perdu de nombreux kilos. En décembre 2019, il révélait à France dimanche avoir perdu 37 kilos en quatre mois.