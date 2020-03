Magloire et Fiona Gélin autour des oeuvres de la fille de Pierre Mondy, Anne

Anne Mondy s'expose à Paris du 6 mars au 10 avril 2020 à la galerie ValerieGuerin, située dans le 7e arrondissement de Paris. La fille du défunt acteur Pierre Mondy est une artiste plasticienne qui "papertorne", un mot qu'elle a inventé pour décrire sa technique de travail sur du papier déchiré. "Elle déchire dans un mouvement libérateur les papiers sélectionnés du thème traité et les colle selon une technique bien spécifique. Alors commence sa réinterprétation de portraits, des thèmes, d'univers variés, rendue possible grâce à l'alchimie des matières et à l'harmonie des couleurs". Fan des sons des 80's, elle puise son inspiration au quotidien dans la soul, le R'n'B et le hip-hop. Autant de fantaisies, de musicalité et de souffles créatifs que l'on retrouve dans son "art-collage".

L'artiste était présente lors du vernissage de son exposition Anne Mondy mène la danse organisé le 5 mars 2020 en présence de plusieurs personnalités. Parmi elles, "Pascal, le grand frère" Pascal Soetens, la comédienne Marion Dumas, l'ex-chroniqueur people devenu le génie Magik dans Fort Boyard, Magloire, Fiona Gélin qui sera bientôt de retour sur les planches dans son one-woman show Re-belles et Charlotte Valandrey.

Anne Mondy et son "papertorn" voyagent aussi ! En janvier 2020, la marque Lamborghini a fait appel à elle pour la customisation de son emblématique modèle, le Huracan. Et ce n'est pas fini ! 2020 démarre donc sur les chapeaux de roues et Anne Mondy est indéniablement une artiste à venir découvrir lors de ses évènements en France, mais aussi à l'étranger.