Anthony Colette bras dessus, bras dessous avec la fille d'un célèbre animateur

Anthony Colette, le tombeur de ses dames... Après avoir fait craquer Miss Univers, Iris Mittenaere, le professionnel de Danse avec les stars aurait-il jeté son dévolu sur une nouvelle jeune femme ? A en croire un récent post Instagram, il s'est en tout cas fait une nouvelle amie. En effet, le beau gosse brun a semble-t-il passé une bonne soirée mardi 3 mars 2020 au Gala 2020 de l'association Les Rois du Monde puisqu'il s'est retrouvé en compagnie d'une des filles d'un célèbre animateur, à savoir Christophe Dechavanne. Il s'agit de Ninon, la benjamine de la famille, âgée de 22 ans.

C'est elle qui a révélé sa complicité avec Anthony Colette à l'oeil du grand public en postant une photo de leur joyeux duo. "Sur un tango, Ninon Decha et Anthony Colette", s'amuse-t-elle en légende. Sur le cliché, ils prennent la pose tels des top model, et le danseur n'hésite pas à la prendre par la taille. Un détail qui a suscité quelques réactions en commentaires. "Quel lover cet Anthony", "Vous êtes magnifiques", peut-on lire.

Pour l'heure, le doute plane quant à la nature de leur relation. Toutefois, en décembre dernier, le camarade de Denitsa Ikonomova et Christophe Licata sur TF1 révélait être en couple. Invité dans l'émission Less and the city sur VLmédia.fr, il a fait de timides confidences sur sa nouvelle chérie, rencontrée dans Danse avec les stars. "Elle n'est pas connue, c'est une fille que j'ai connue depuis que j'ai démarré l'émission et on s'est croisés plusieurs fois", a-t-il consenti à expliquer. A l'époque, cela faisait deux mois que les tourtereaux se fréquentaient. "On s'entend très très très bien. Il y a plein de choses qui me plaisent chez elle. C'est limite moi qui suis le plus à donf", ne pouvait-il s'empêcher d'avouer. Reste à savoir si leur idylle est toujours d'actualité ou si la fameuse Ninon est la nouvelle heureuse élue...