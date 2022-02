Magloire ex-obèse morbide, poursuit sa transformation : "J'ai perdu 27 kilos"

Invité dans l'émission Chez Jordan le 23 février 2022, Magloire a dévoilé les secrets de son impressionnante perte de poids. S'il y a quelques mois, en février 2021, l'ancien chroniqueur du Morning Live confiait avoir atteint les 198 kilos - étant alors en obésité morbide - suite au décès de sa mère, il révèle depuis avoir réussi à perdre 27 kilos. "Mon plus grand ennemi c'est moi-même. Je suis en guerre avec moi-même (...) J'ai perdu 27 kilos. Le courage c'est de régler ses problèmes et de les prendre à bras le corps. (...) Je vais vraiment bien, mes soucis de santé je les prends en face de moi. Je remercie le personnel de santé et notamment mes médecins de m'avoir sauvé la vie."

Très sincère sur la difficulté de son régime, celui qui est présent dans Fort Boyard depuis 2019 où il tient le rôle de Magik déclare : "J'ai perdu ces 27 kilos en 8 mois. À partir du moment où j'avais décidé de perdre des kilos, tout se régule. J'ai arrêté de manger n'importe quoi, n'importe quand. Mon métabolisme est un petit peu mal foutu. C'est comme ça, après il faut savoir faire avec ce que l'on est. Je voudrais perdre suffisamment de kilos pour être bien et vivre."

Il y a quelques mois déjà face à Jordan de Luxe, il révélait que sa perte de poids était "une question de vie ou de mort". "Le regard des gens qui vous aime, inquiet, très inquiet, voir très, très, très inquiet, ce regard-là, je ne veux plus le voir parce qu'il me fait vraiment de la peine dans la mesure où je sais que c'est un regard d'amour", ajoutait-il, les larmes aux yeux.

En décembre 2019, celui qu'on surnomme Maglou confiait également avoir perdu pas moins de 37 kilos en quatre mois. Un renouveau pour ce chroniqueur qui est régulièrement victime de grossophobie depuis son enfance. Face à Jeremstar, il s'était d'ailleurs souvenu d'un jour où "un type" de "la première radio de France" lui avait lancé : "'Dis donc Magloire, t'as encore bouffé le chien'. Je me suis retrouvé comme un petit garçon qu'on insulte dans la cour d'école", confiait Magloire, peiné par tous ces regards acerbes lancés sur son corps.