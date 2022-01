Malaise dans TPMP : Cyril Hanouna donne des nouvelles du spectateur évacué

Dans Touche pas à mon poste ce mardi 25 janvier, Cyril Hanouna a donné des nouvelles de Théo, un spectateur présent dans le public la veille. Au cours de l'émission, il avait été victime d'une crise d'épilepsie et sorti par la sécurité et les secours. Un incident lié à sa crainte des lieux fréquentés par du public : "Il est agoraphobe, a expliqué l'animateur. Il essaie de se soigner et c'est pour ça que, petit à petit, il sort et vient dans le public. C'était un vrai challenge pour lui de venir. Il a fait une crise mais il va mieux." Cyril Hanouna a précisé que les applaudissements étaient la cause du déclenchement de la crise mais il a tenu à saluer son courage : "Il est resté une trentaine de minutes dans l'émission, c'est énorme pour lui. S'il nous regarde, c'est une énorme victoire. [...] Vous vous rendez compte du courage de Théo ? Il s'est dit 'je vais me forcer, essayer d'aller dans le public', il a tenu le plus longtemps possible. Il a fait un truc incroyable".

Soulagée d'apprendre que tout était rentré dans l'ordre pour Théo, les chroniqueurs se sont exprimés et ont tenu à souligner le comportement exemplaire de Cyril Hanouna face à cet imprévu : "Bravo aux équipes et vous à votre sang froid parce que gérer ce stress en étant vous même stressé, ce n'est pas évident" a précisé Valérie Bénaïm. L'animateur a tenu à faire passer un message à Théo : "On l'attend avec impatience la prochaine fois, qu'il ne se gêne pas, il ne faut pas qu'il se stresse. S'il revient et qu'il fait une crise, ce n'est rien. Au contraire, il faut qu'il se force à venir."

Pour rappel, le spectateur était entré en crise quelque temps après le début de l'émission. Assis au premier rang, non loin de Cyril Hanouna, Théo avait laissé échapper un cri avant d'être pris en charge par la sécurité et les secours. L'animateur avait demandé à ce qu'il soit emmené dans une loge pour pouvoir se reposer tranquillement : "C'est un garçon qui a fait une crise d'épilepsie, qui vient nous voir et on est très content à chaque fois. Ça va aller mieux, c'est impressionnant mais ça va aller". Tout est bien qui finit bien !