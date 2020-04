Malédiction Kennedy: L'hommage virtuel après la mort de Maeve et son fils Gideon

Cette période de pandémie est rude pour tout le monde, de manières diverses et variées. L'une des facettes les plus tragiques de cette épreuve, cependant, est sans doute l'impossibilité pour les familles d'accompagner leurs proches dans la maladie comme dans la mort. Et cette règle, imposée pour éviter la propagation du Covid-19, n'épargne personne. Même la famille Kennedy, l'une des plus importantes dynasties américaines, a dû s'y plier pour dire adieu à Maeve McKean – la petite-fille de Robert F. Kennedy – et à son fils de 8 ans, Gideon. Le samedi 11 avril 2020, un hommage virtuel a donc eu lieu, réunissant plus de trois mille personnes, dont les proches des deux disparus, à distance grâce à l'application de vidéoconférence Zoom.

Lors de ce rassemblement, plusieurs personnes ont eu l'occasion de prendre la parole afin d'évoquer cette tragédie, en lecture, en musique, en poésie. C'est Mark Bailey, l'époux de la tante de Maeve McKean, qui a ouvert la cérémonie, suivi par une performance du Rodean School Choir interprétant Hallelujah de Leonard Cohen. "J'ai eu le coup de foudre pour Maeve dès que je l'ai rencontrée, a raconté son époux David, son fils Toby dans les bras. On s'est avoué qu'on s'aimait après seulement deux semaines. J'ai retrouvé de vieilles lettres et nous parlions déjà de vieillir ensemble avant même de déménager dans notre premier appartement. Elle me disait que c'était effrayant de voir à quel point elle était sûre d'elle à propos de tout ça [...] J'ai ri et j'ai pleuré en relisant ces pages parce que nous étions si jeunes."

Kathleen Kennedy Townsend, la maman de Maeve et grand-mère de Gideon, a également trouvé la force de s'exprimer en ces circonstances si spéciales. Elle a voulu rappeler comme sa fille tenait toujours à "embellir la vie de ses amis, de sa famille et du reste du monde". "Elle apportait de la joie dans toutes les situations difficiles, s'est-elle souvenue. Son travail n'était qu'une petite partie de sa vie très fournie, vie qui incluait ses meilleurs amis et sa famille aimante, accueillante, amusante, fascinante, David et Gideon, Gabriel cet Toby. Gideon était incroyable. J'aurais tant aimé que vous tous ayez eu l'occasion de le connaître."

Maeve McKean et son fils Gideon s'étaient lancés ensemble dans une promenade en canoë le 2 avril 2020 dans la baie de Chesapeake (Maryland), non loin de Washington. Quelques minutes plus tard, l'embarcation a été retrouvée, retournée, à plusieurs kilomètres de ses propriétaires. L'espoir a été de courte durée. Après de longues heures de recherches, le corps de Maeve a été retrouvé par sept mètres de profondeur et celui de Gideon, deux jours plus tard, à plus de 600 mètres d'elle...