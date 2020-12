Malik Bentalha est-il en couple ? Ce que l'on sait de sa vie amoureuse

Après des débuts discrets à la fin des années 2000, l'humoriste et comédien Malik Bentalha a réussi à se faire une belle place dans le show business. Si sa carrière lui apporte de la joie, nul doute qu'il aimerait sans doute aussi remplir son coeur d'autre chose que d'applaudissements ou de billets vendus...

Malik Bentalha, qui affiche une nouvelle silhouette après avoir perdu de nombreux kilos, est aux dernières nouvelles un coeur à prendre. L'humoriste et comédien, célibataire, galère de longue date à faire des rencontres amoureuses. Alors, en optant pour l'humour, cela lui permettait une approche avec les filles. "J'ai toujours été le petit copain un petit peu rondouillard à l'école, et je me suis servi de l'humour pour exorciser un petit peu ça et puis surtout pour me faire remarquer par les filles, pour être invité dans des boums", avait-il confié à France Info en 2015.

Interrogé par Télé-Loisirs en février 2020, l'acteur de Taxi 5 avait toutefois admis que la carte de l'humour avait peut-être fonctionné plus jeune mais plus une fois adulte. Ainsi, Malik Bentalha disait que draguer en étant humoriste ce n'était pas plus facile. "Je peux vous dire que ça, c'est très très faux. Je préfèrerais être Kendji largement. Une guitare et allez hop !", disait-il. Mais le jeune homme ne perd pas espoir et "songe à fonder une famille avant de décéder". Mais il lui faut encore "trouver la bonne rencontre, la bonne personne" pour réaliser ce rêve.

Celle qui fait chavirer son coeur n'est autre que la chanteuse Angèle ! En octobre 2019, Malik Bentalha avait ainsi fait une demande en mariage à la star. L'acteur des comédies Pattaya et Le Doudou avait déclaré sur RTL Info Belgique : "Angèle, on ne s'est jamais croisés malheureusement. Mais la vie a fait qu'aujourd'hui je suis en Belgique sur la terre de tes ancêtres, et pourquoi pas peut-être la terre de mes futurs enfants. Donc voilà Angèle j'ai une chose à dire : veux-tu m'épouser ?" Malheureusement pour lui, la chanteuse a donné son coeur à Marie Papillon...