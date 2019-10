Malik Bentalha placé en garde à vue : le récit étonnant de son interpellation

Malik Bentalha est interdit de stade pour les six prochains mois. Le célèbre humoriste de 30 ans a été condamné à ne plus mettre, temporairement, les pieds à un match de foot après avoir allumé un fumigène lors de la rencontre qui a opposé le PSG au Real Madrid au Parc des princes le 18 septembre 2019. Le face-à-face comptant pour la Ligue des Champions s'était conclu par une victoire des joueurs de Thomas Tuchel sur ceux de Zinedine Zidane.

Grâce aux images des caméras de surveillance, Malik Bentalha avait été identifié dans le virage Auteuil en train de commettre l'acte prohibé. Ferveur supporter du PSG, l'humoriste avait été interpellé à son domicile, placé en garde à vue, puis il était passé devant le tribunal correctionnel de Paris le 26 septembre dernier, où il avait reconnu les faits.

Invité le mercredi 2 octobre dans l'émission de Touche pas à mon poste (C8), à l'occasion du lancement de sa tournée pour son spectacle Encore, Malik Bentalha a été questionné sur sa garde à vue par Cyril Hanouna. "J'aurais pas dû le faire, mais on m'a proposé, je me suis ambiancé", a d'abord déclaré l'humoriste. La police a effectivement débarqué à son domicile en "fin de matinée." "Ils rentrent, la première chose qu'ils me disent, je te jure c'est : 'Il est comment Cyril Hanouna ?'", a-t-il raconté. Les agents savaient, semble-t-il, qu'il était un ami proche de l'animateur de Touche pas à mon poste. Cette anecdote n'a pas manqué de surprendre Cyril Hanouna : "C'est énorme ! On les embrasse, bah passez à la maison."

Invitant les téléspectateurs à ne pas allumer de fumigènes dans les stades, Malik Bentalha a malgré tout regretté que d'autres actes inacceptables ne soient pas sanctionnés : "C'est pas une chose à faire, je suis entièrement d'accord, mais j'aimerais qu'il y ait la même sévérité sur les cris de singe et les jets de bananes dans les tribunes."