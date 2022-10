Malika Ménard très sexy en rose avec un décolleté XXL : les internautes sous le charme

La jolie brune nous a habitués depuis ses débuts à la télévision et sur les réseaux sociaux à faire sensation pour ses looks plus sexys les uns que les autres. Le 26 septembre dernier, c'est à l'occasion de l'avant-première du film Jack Mimoun et les secrets de Val Verde mené par Malik Bentalha qu'elle attirait tous les regards dans un crop top croisé dans le dos et un décolleté associé à un pantalon large et un blouson style aviateur XXL. Plus récemment, à l'occasion d'une autre avant-première, celle du film Simone, elle s'affichait à nouveau dans une tenue très remarquée : un crop top blanc perlé transparent.

Un anniversaire insolite

C'est donc sans surprise qu'elle a fait craquer beaucoup d'hommes ces dernières années, notamment les footballeurs Clément Grenier et Benoît Costil, le chanteur Ycare - qu'elle a fréquenté entre 2016 et 2017 - ou encore le restaurateur originaire de Marseille Christophe Juville, dont elle s'est séparée durant l'été 2021. Mais depuis, elle fait cavalier seul. Le 26 juin dernier, elle célébrait son anniversaire de célibat, une situation qu'elle semble très bien vivre.

"Aujourd'hui, on célèbre les 365 jours que l'on vient de partager tous les deux. Je t'avoue, qu'au début, comme dans chaque début de relation, il y a eu un mélange d'excitation, d'envie et d'appréhension... la fameuse peur de l'inconnu", avait-elle écrit sur son compte Instagram avant de dédicacer ce message à son "cher célibat".