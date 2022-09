Malika Ménard associe décolleté osé et blouson d'aviateur pour faire honneur à Jack Mimoun

Menée par Malik Bentalha, acteur, scénariste et réalisateur du film, l'équipe de Jack Mimoun et les secrets de Val Verde était réunie sous le signe de l'excellente humeur ce 26 septembre 2022 à Paris ! C'est au Grand Rex que l'avant-première de cette comédie d'aventures a été organisée, en présence de ses membres mais aussi d'une foule de personnalités. À commencer par Malika Ménard. La Miss France 2010 qu'on peut écouter lors de la matinale de M Radio était ravie d'assister à cette projection et a choisi un look à la fois sexy et cool : un crop top croisé dans le dos et au décolleté osé associé avec un pantalon large et un blouson style aviateur XXL.

Jack Mimoun est le personnage qu'incarne Malik Bentalha, un survivant de l'île hostile de Val Verde, devenu une star. Avec ses comparses, un manager pas très courageux, un mercenaire pas très fiable et une mystérieuse jeune femme, Aurélie Diaz, il va se lancer dans une chasse au trésor qui ne sera pas de tout repos. Un film d'aventures coréalisé avec Ludovic Colbeau-Justin qui ne manque pas de rebondissements et de gags. Joséphine Japy, Jérôme Commandeur, Benoît Magimel et François Damiens étaient donc présents pour l'avant-première de ce long métrage dont l'affiche fait à la fois penser à Indiana Jones et A la poursuite du diamant vert.