Malika Ménard divine en crop top transparent face à Sylvie Tellier et Enora Malagré pour Le voyage du siècle

De nombreuses personnalités étaient de sortie le jeudi 28 septembre 2022 à l'occasion de l'avant-première du film Simone, Le Voyage Du Siècle. C'est à l'Unesco, à Paris, que s'est déroulé l'événement. Et avant de découvrir l'oeuvre cinématographique, les invités ont pris la pose devant les photographes.

Simone, le voyage du siècle est un film français écrit et réalisé par Olivier Dahan. Ce dernier était présent pour l'avant-première de l'oeuvre centrée sur la vie de Simone Veil. Elsa Zylberstein et Rebecca Marder, qui l'incarnent toutes les deux à des époques différentes, étaient à ses côtés sur le tapis rouge. Tout comme Elodie Bouchez, qui prête ses traits à Yvonne Jacob (la maman de Simone Weil).

Mais, bien évidemment, l'équipe du film n'était pas la seule à faire le déplacement à l'Unesco. L'ancienne Miss France (2010) Malika Ménard était de la partie. Elle était sublime, vêtue d'un crop top blanc perlé transparent. D'autres anciennes reines de beauté ont répondu de façon positive à l'invitation : Sylvie Tellier (Miss France 2002 et ancienne directrice générale de la société Miss France) et Maeva Coucke (Miss France 2018). La présentatrice Laurie Cholewa, classe en blazer et pantalon à pinces gris, Caroline Roux et Enora Malagré ont aussi brillé sur le tapis rouge.

L'acteur et scénariste français Alexis Manenti, Vanessa Seward, Ruben Alves, Rod Paradot, Anne Parillaud, Emmanuelle Seigner, Ana Girardot, Patrick Timsit, Antoine Gouy, Agathe de La Fontaine et Melissa Drigeard ont aussi eu le plaisir de découvrir Simone, le voyage du siècle avant tout le monde. Tout comme la directrice de la rédaction du magazine Madame Figaro Anne-Florence Schmitt, la juriste Iris Knobloch, le créateur Christian Louboutin, la journaliste Nesrine Slaoui, le joueur de rugby Yoann Huget, Jeanne Damast et Alain Terzian et Sidney Toledano.

Enfin, les couples étaient à l'honneur avec la présence de Marc Ruchmann et sa compagne Leïla Nsairi, Benoît Magimel et sa femme Margot Pelletier, Guillaume Gouix et sa compagne Alysson Paradis ainsi que Bruno Pavlovsky et sa femme Nathalie Franson.