Mallaury Nataf SDF : Propos incohérents et lunaires, Matthieu Delormeau évoque une rencontre "très triste"

Retour à la case départ pour Mallaury Nataf, qui semblait pourtant avoir remonté la pente. Il y a quelques jours, Medhi, ancien candidat de l'émission Pékin Express, a diffusé des images très inquiétantes de la comédienne de 49 ans sur son compte Twitter. Il la filmait, vêtue d'un long manteau noir, tremblotante dans la rue, alors qu'elle hurlait des insultes et tenait d'étranges propos. Une situation qui a bouleversé la France entière, dont les chroniqueurs de l'émission Touche pas à mon poste... mais qui n'a pas surpris tout le monde.

Il y a un an, Matthieu Delormeau avait effectivement rencontré Mallaury Nataf alors qu'il tournait, avec elle, un documentaire. Il avait déjà été alarmé par la situation. "J'ai vu arriver une femme très abîmée physiquement. En effet intelligente, avec des propos totalement incohérents, a-t-il expliqué le 13 janvier 2022 sur C8. Elle nous a dit par exemple 'Je ne parle que le lundi'. 'Je ne parle que si le mur est bleu'. Alors il fallait que le mur soit bleu derrière elle. Après elle m'a dit 'Est-ce que je peux aller déjeuner ?'. On est parti avec mon associé dans la rue pour déjeuner à Boulogne, elle m'a dit 'Je ne déjeunerai que dans un restaurant qui a une devanture rouge, parce que rouge c'est l'enfance'. C'était des choses comme ça."

Les propos étaient totalement incohérent, c'était très difficile

Mallaury Nataf s'est retrouvée à la rue pour la première fois en mars 2011 à la suite de violences conjugales. Ces dernières années, elle avait toutefois obtenu un petit rôle dans la série Les Mystères de l'amour et évoquait, avec beaucoup de recul, ses anciennes difficultés financières. Le malheur semble, hélas, l'avoir rattrapée. "Dans l'interview ensuite elle m'a dit 'Je ne parlerai plus français. Je pars en Italie, c'est la dernière fois que vous me voyez parler français'. Ensuite elle posait sa main sur la Torah, elle m'a expliqué que c'était une déesse juive qui était arrivée sur Terre, poursuit Matthieu Delormeau. Les propos étaient totalement incohérents, c'était immontable, c'était très difficile. Elle refusait d'être maquillée, elle fumait beaucoup. C'était très difficile, ça a duré deux heures."

Quand Matthieu Delormeau a rencontré Mallaury Nataf, elle vivait encore chez une amie. Maman de trois enfants dont elle a perdu la garde - Rafaël, 23 ans, Angeline, 21 ans et Shiloh, 11 ans -, elle avait également tourné cette page familiale. "J'ai fait le deuil de mes enfants, je ne veux plus en entendre parler, maintenant j'ai ma vie", aurait-elle assuré. "Elle voulait rester dans la rue, conclut quant à lui Matthieu Delormeau. Je lui ai proposé un peu d'argent, elle ne voulait pas. A la fin je ne comprenais plus rien à ce qu'elle racontait, elle partait dans tous les sens, elle racontait que des hommes politiques avaient essayé de la violer, c'était très triste..."