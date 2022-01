Mallaury Nataf à nouveau SDF ? Des vidéos inquiétantes et très troublantes dévoilées

Ce mercredi 13 janvier 2022, des nouvelles de Mallaury Nataf ont été relayées et celles-ci ne sont pas bonnes. La comédienne de 49 ans serait de nouveau SDF. C'est Mehdi, un ancien candidat de Pekin express (2018) qui a partagé cette information sur Twitter, vidéos à l'appui. Sur les images qu'il a lui même captées, une femme vêtue d'un manteau noir et capuche sur la tête essaye de ne pas se faire filmer tout en assenant des insultes et des propos incohérents dans une rue du 1er arrondissement de Paris. Une situation critique que déplore Mehdi, lequel assure avoir pourtant tout fait pour l'aider à se remettre sur pieds. Il lui avait notamment trouvé un logement dans les Hauts-de-Seine que l'ancienne star de la série Le Miel et les Abeilles aurait quitté de plein gré.

"J'ai retrouvé Mallaury Nataf. Elle est repartie à la rue, j'ai la haine, déclare Mehdi dans l'une de ses vidéos. Ça fait des mois que je la recherche." Les images ont naturellement suscité beaucoup de réactions. Ce qui a poussé l'ex-baroudeur de M6 à s'expliquer davantage, confiant l'avoir confronté dans l'espoir de lui faire entendre raison. En vain. "Je me suis présenté à elle. Elle a commencé à s'énerver, des insultes qui partent dans tous les sens, je ne sais pas pourquoi. En sachant qu'elle avait un appartement où se loger, se laver, recommencer une nouvelle vie. Elle était avec quatre femmes. D'un seul coup, elle a pété les plombs et elle est retournée à la rue", a-t-il fait savoir.

Mehdi promet de ne pas baisser les bras, considérant le sujet beaucoup trop inquiétant. "Ce n'est pas qu'elle ne veut pas d'aide c'est qu'elle a tout perdu. On lui a enlevé ses enfants, psychologiquement elle n'est vraiment pas bien. Elle a besoin d'un suivi urgent", a-t-il souligné.