Mamans & Célèbres : Un participant victime d'un accident de voiture avec son fils à bord

Un couple de Mamans & Célèbres n'a pas de chance en ce moment. Le 23 juin 2021, l'une des mamans de l'émission diffusée sur TFX a révélé que son compagnon avait été victime d'un accident de voiture, avec l'un de leurs enfants à bord.

Sarah n'avait pas de bonnes nouvelles à annoncer à ses abonnés ce matin, bien au contraire. Si elle a pris la parole en vidéo en story, c'est pour révéler que Benjamin Machet a eu un accident de voiture à cause d'une femme qui n'a pas respecté le code de la route. Et leur fils Tao (né en 2015) était à bord du véhicule. "En ce moment on a la poisse, mais grave. Ce matin, Benjamin a eu un accident en voiture avec Tao. Il y a une dame qui a grillé un stop, du coup elle leur est rentrée dedans. Juste des dégâts matériels, tout le monde va bien heureusement. C'est le plus important. Juste ça fait chier, on part dans trois semaines en vacances avec la voiture, donc je ne sais pas comment on va faire. J'espère que ce sera réparé d'ici là", a confié la jeune femme.

Ce n'est pas la seule mésaventure que les candidats de Mamans & Célèbres ont traversé. Damian (né en 2017) n'a pas été épargné par les malheurs qui frappent la famille. "Le week-end dernier, Damian s'est rentré des échardes dans le pied en marchant sur une planche en bois. Et comme on n'arrivait pas à sortir les échardes, on avait un délai jusqu'à hier sinon c'était opération. C'est ridicule d'opérer pour deux échardes dans le pied mais il ne pouvait plus mettre le pied par terre. Heureusement, on a réussi à les sortir hier. Donc voilà en ce moment c'est vraiment la poisse. Autant le prendre avec le sourire, il y a pire dans le monde. Mais ça fait chier", a poursuivi Sarah.

Espérons que Benjamin Machet, sa compagne et ses enfants seront désormais tranquilles. Car fin mai, c'est une autre épreuve qu'ils ont affronté. Le coronavirus s'est invité chez eux. Si l'ancien candidat des Anges (2013 et 2014) n'a eu aucun symptôme, Sarah a beaucoup plus souffert comme elle l'avait confié sur les réseaux sociaux.