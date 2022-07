Manon Marsault et Julien Tanti, leur réconciliation complètement fake ? Ces photos qui font jaser

Manon Marsault et Julien Tanti (34 ans) épisode 1, acte 3 ! Les candidats des Marseillais (W9) et de C'est la famille (6Play) sont une fois de plus sous le feu des projecteurs. A la suite de leur grosse dispute survenue lors de la soirée du 14 juillet, ils sont accusés de mentir à leur communauté.

La vie des Tanti pourrait faire l'objet d'une intrigue dans une série ces derniers temps. Il y a quelques jours, les internautes ont appris qu'une grosse dispute avait éclaté entre les parents de Tiago (4 ans) et Angelina (1 an). Manon Marsault a ainsi fait le choix de quitter leur nid d'amour pour se rendre chez ses beaux-parents, avec les enfants. Un sujet que la brunette de 33 ans a évoqué sur Snapchat, le 18 juillet afin de répondre aux rumeurs qui couraient. "Si on veut continuer ensemble et pour le moment on va surtout se laisser du temps et avoir de grosses discussions car la communication ce n'est pas notre fort, il va falloir prendre des décisions", avait-elle notamment déclaré. Des explications qui ont déjà eu lieu ? Rien n'est moins sûr.

Le 19 juillet, Julien Tanti a partagé deux photos sur lesquelles il pose avec sa femme et ses enfants. Sur la première, Manon Marsault et lui portent chacun l'un de leurs enfants, la tête à l'envers. La jeune femme affiche un grand sourire. Sur la seconde, les candidats de télé-réalité ont toujours leurs enfants dans les bras, la tête à l'endroit cette fois. Et une fois de plus, c'est leur sourire qu'on remarque. "Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé", peut-on lire en légende de la publication.