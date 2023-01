Manon Marsault hospitalisée après des injections de botox : son calvaire dévoilé

Le début de semaine n'a pas été simple pour Manon Marsault . Le 10 janvier 2023, la candidate des "Marseillais" (W9) a dévoilé l'une de ses mésaventures à sa communauté Snapchat. L'occasion de découvrir qu'elle a fait un passage par l'hôpital.

L'épouse de Julien Tanti ne l'a jamais caché, elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Elle a subi deux augmentations mammaires (dont la dernière remonte au mois de mai 2021) et a succombé à des implants fessiers. Manon Marsault a également eu recours à des injections d'acide hyaluronique ou de botox à plusieurs reprises. Mais sa dernière intervention ne s'est pas passée comme prévue.

"Ça y est, je suis de nouveau en forme. J'étais vraiment au bout de ma vie hier et avant-hier. J'ai vécu un sale moment. Et heureusement que je suis allée à l'hôpital hier, juste pour me faire une injection d'anti-allergique. Au final, ça va beaucoup mieux", a confié Manon Marsault dans un premier temps mardi. Si elle a avoué qu'elle était "encore un peu à l'ouest", car elle avait eu du mal à trouver le sommeil la veille, elle se réjouissait de pouvoir honorer tous ses rendez-vous.

"Je vous explique. J'ai fait une réaction allergique au botox. Mon corps rejette maintenant totalement tout ce qui est botox, acide hyaluronique. Donc la prochaine fois que j'en fait, il faudra que j'aille voir un médecin pour peut-être prendre un anti-allergique avant. Pourtant j'ai fait du botox toute ma vie. Là ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait, j'avais envie de faire une pause. Donc je ne sais pas si c'est le fait d'avoir attendu aussi longtemps ou la marque du botox qui a fait ça", a poursuivi Manon Marsault. Se sont de violents maux de tête, de la fièvre et des vertiges qui ont alerté la maman de Tiago et Angelina (4 ans et 2 ans). Elle a donc vite fait le choix de se rendre à l'hôpital. Elle a subi des tests pour la grippe et la Covid-19, bien qu'elle leur a expliqué qu'elle faisait une réaction allergique. Elle a ensuite insisté pour qu'on lui fasse une injection afin de stopper cela et a eu gain de cause. Elle a bien fait puisqu'aujourd'hui, elle va mieux.