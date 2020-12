Manon Marsault : Sa danse sexy avec un homme fait polémique, elle assume et s'explique !

Manon Marsault a retrouvé sa grande amie Maeva Ghennam à Dubaï. La brunette a choisi, comme Nabilla, Jessica Thivenin ou les Tanti, de s'installer dans la ville de la démesure. Et pour célébrer leurs retrouvailles, les starlettes des Marseillais (W9) ont profité d'une soirée en boîte de nuit. Sur Snapchat, Maeva a filmé la maman de Tiago (2 ans) et Angelina (3 mois) en plein twerk devant un homme qui les accompagnait. Une scène qui a rapidement fait polémique sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 3 décembre 2020, Manon Marsault s'est saisie de son compte Snapchat pour répondre.

La danse sensuelle de la mère de famille a suscité de vives réactions. Beaucoup lui reprochent de "twerker devant un homme qui n'est pas son mari". Surprise par ces attaques, Manon Marsaut réplique : "À vomir... Hier je me suis éclatée. J'ai passé une trop bonne soirée avec Maeva et mon ami Adil. On a fait que danser, on a twerké de partout", lâche-t-elle. Et de s'expliquer : "Vous voyez bien que mon ami Adil n'est pas attiré par les femmes. Il est 100% gay c'est pour ça que je m'autorise à twerker avec lui. À partir du moment où j'estime que je respecte mon mari, j'ai le droit de danser avec qui je veux. Mon mari était là, il était à un mètre et il rigolait toute la soirée sur nos danses."

Manon Marsault : "Je n'ai d'yeux que pour mon mari Julien Tanti"

Plus encore, Manon Marsault l'assure, elle s'est toujours tenue à carreau avec Julien Tanti : "Ne venez pas me dire que je ne respecte pas mon mari. Je crois qu'il n'y a pas plus respectueuse que moi. Depuis qu'on est en couple, est-ce-que vous m'avez déjà vue être avec quelqu'un d'autre ? Ne serait-ce que tchatcher ou texter avec quelqu'un d'autre ? Même la première année où mon mari a fait de la merde j'aurais pu me venger mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai d'yeux que pour mon mari."

Enfin, c'est à d'autres critiques que la star de télé-réalité a tenu à répondre. "Apparement je sortirais beaucoup aussi en ce moment. Vous n'avez pas à juger. Je ne pense pas sortir énormément, estime-t-elle. Oui avant-hier soir j'ai fait un restaurant en amoureux avec mon mari et ouais mon producteur est à Dubaï pendant quatre jours donc je vais le voir. Je fais ce que je veux de ma vie, vous n'allez pas la dicter."

Une mise au point on ne peut plus claire !