Manon Marsault, sa vie dans le luxe : ses problèmes de riches qu'on lui envie

Manon Marsault et Julien Tanti vivent leur meilleure vie depuis qu'ils ont emménagé à Dubaï. Les parents de Tiago (1 an) et Angelina (2 mois) font construire leur maison, pensent investir dans une résidence secondaire et sont les heureux propriétaires d'une Lamborghini. Heureux en amour et plus qu'à l'aise financièrement, les amoureux se permettent des plaisirs inatteignables pour le commun des mortels.

Je veux décapotable mais c'est sur commande

Sur Snapchat, mardi 17 novembre 2020, Manon Marsault a fait part de ce que l'on peut clairement appeler ses problème de riches. La jolie brune a en effet évoqué sa grande déception : la voiture qu'elle voulait s'offrir n'est pas disponible. Et pour cause, le modèle est si rare qu'il faut le commander. Elle raconte : "Je vais dans un garage car on a acheté un 4X4 mais moi je voulais une voiture de sport. J'aurais aimé avoir une Aventador [Lamborghini, ndlr]. Pas n'importe laquelle, le plus gros modèle, et je cherche celui qui date de la dernière année. Je veux la spyder décapotable. Mais elle n'existe pas ici, c'est sur commande chez Lamborghini." Comme elle l'explique ensuite, à Dubaï il n'y a que des modèles qui datent de 2014 ou 2015. Grosse déception donc.

Du coup, Manon Marsault "n'a pas de voiture". Elle a bien pensé à acheter un autre modèle. Elle a d'ailleurs failli se "précipiter" pour le faire avec une Aventador de 2015 mais elle a renoncé et heureusement car la voiture "était accidentée". Pour info, il faut compter au minimum 300 000 euros pour acquérir une Aventador et comme Manon veut le modèle le plus gros, décapotable et de cette année, il faudra certainement ajouter une ou plusieurs centaines de milliers d'euros.

Je veux un chauffeur

"La priorité est donc de trouver un van" à présent. Manon Marsault est donc partie en visiter deux. "Je sais qu'il y en a un qui est ancien, un beau avec toutes les options, tout neuf. Mais ça vaut 200 000 euros par exemple chez Mercedes et je n'ai pas envie de mettre autant là-dedans. Je préfère les mettre autre part", déclare-t-elle ensuite. Et d'ajouter : "Je ne jette pas l'argent comme ça par les fenêtres."

La star des Marseillais mise donc sur un modèle plus ancien qui date de 2014 et qui est affiché à un "prix très raisonnable". Manon Marsault n'est pas à plaindre pour autant car dans ce van il y a une télé, un frigo, un ordinateur connecté. Cependant, elle n'est pas totalement satisfaite et veut ajouter "des étoiles au plafond". Quelques minutes plus tard, elle a dévoilé le modèle de l'autre van, le neuf. Et il s'agit, à en croire les images, de la Cadillac Escalade 2015 dont Tony Parker est fan.

Autre problème que l'on peut encore nommer "de riche", Manon Marsault doit recruter un chauffeur! En effet, elle n'a plus le temps de conduire ni l'envie (alors pourquoi l'achat d'une Lamborghini ?). Elle raconte : "Je veux un chauffeur pour tous les jours. Ici ça vaut grave le coup. Moi ça me fait perdre beaucoup de temps d'emmener Tiago à l'école, de faire mes rendez-vous, de retourner le chercher à 13h... Le temps c'est de l'argent, je ne peux pas conduire des heures par jour et en plus je n'aime plus ça."

Espérons pour Manon Marsault que tout rentrera vite dans l'ordre !