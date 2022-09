Manon Marsault scandalise : une vidéo de son fils de 4 ans jugée "à vomir"

C'est un véritable bad buzz pour Manon Marsault. Il y a quelques jours, la candidate de télé-réalité a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux qui n'est pas passée inaperçue. A travers les images, ce n'est pas elle qui était mise en avant mais son fils Tiago, fruit de ses amours avec son mari Julien Tanti. La bambin avait pour mission de faire la promotion de ses nouvelles chaussures, des rangers signées d'une marque avec laquelle collabore Manon Marsault depuis longtemps. "Regarde comme elles sont belles !", lâche-t-il à sa maman. Et pour elle de lui répondre : "C'était ton rêve ? Ça faisait combien de temps que tu voulais des bottes de rangers ?". Etonnamment, le petit garçon a alors confié avoir eu envie de ce model "depuis 6 ans". Hors Tiago n'est âgé que de 4 ans... En légende, le lien vers le site de la marque a par ailleurs bien été fait.

Pour les internautes, la star des Marseillais s'est servie de son fils pour réaliser un placement de produit. Le compte appelé Les2pestouilles s'est procuré la vidéo en question et l'a repartagée sur Instagram, ce qui a engendré un flot de critiques. "Pauvre enfant", "Elle devrait s'occuper du fait qu'il ne parle pas encore super bien au lieu de lui faire faire des placements", "Ça devient grave, ils n'ont aucune limite", "Pauvre gosse, il aura vraiment besoin d'un psy plus tard. J'ai énormément de peine pour lui", "Quelle honte !", "Ah bah ils veulent rentabiliser le fait d'avoir eu des enfants. Il faut bien les monétiser et quoi de mieux qu'un petit garçon tout mignon pour continuer à faire rentrer le pognon", "Étant mère, je suis consternée. Déjà, afficher ses enfants, ça craint. Mais se servir de son fils pour des placements de produits, c'est chaud", "Elle met au boulot ses enfants, ces gens sont à vomir", peut-on lire dans les commentaires.