Manon (The Voice) traumatisée par sa fausse couche : les terribles visions qui lui surviennent

C'est une terrible nouvelle qu'a annoncé le 7 février dernier Manon. L'ancienne candidate de The Voice 3 (2014) a malheureusement été victime d'une fausse couche au cours du premier trimestre de sa nouvelle grossesse. Grossesse révélé seulement quelques jours auparavant à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Depuis, Manon essaye tant bien que mal de se remettre de ce bouleversement traumatisant. Si certains jours, elle parvient à retrouver le sourire - notamment grâce au soutien de son compagnon et de leur fils Lenny (2 ans) - la chanteuse de 30 ans demeure fortement fragilisée.

Sur Instagram mercredi 9 février 2021, elle a d'ailleurs révélé avoir traversé un lourd épisode de déprime la veille. "Hier c'était vraiment très très très dur", a-t-elle avoué d'entrée via sa story, la mine fatiguée et les yeux boursouflés. Et de poursuivre : "Déjà parce que j'ai hyper mal au ventre. J'ai des contractions, ce qui est normal parce que l'utérus se remet en place. Et moralement, ça n'allait pas du tout. Je n'arrêtais pas de broyer du noir, je n'étais pas bien. J'ai dû prendre un cachet pour dormir parce que je me sentais vraiment mal. Je n'ai fait que pleurer".

Manon explique avoir également eu des souvenirs soudains et assez violents du jour de sa fausse couche. "Il y a vraiment des phases, comme un deuil je pense. Hier après-midi, j'ai eu ma psy j'étais hyper bien, hyper forte, sereine et tout. Et en fait, c'est comme si j'avais occulté ce qu'il s'est passé à l'hôpital. Et je n'arrêtais pas d'avoir des visions du moment où le docteur a pris la pince pour me l'enlever, pour aider à descendre, du spéculum... J'avais toutes ces images qui revenaient et je n'arrivais pas à me les enlever. C'était horrible", a-t-elle confié encore très marquée. Manon ne compte pas se laisser aller malgré tout et assure continuer d'"essayer d'être plus positive". Pour cela, elle compte s'aider entre autres d'une kinésiologue (discipline non scientifique qui étudie les mouvements et postures du corps humain, ndlr). Une pratique qui, elle l'espère, l'aidera à se débarrasser des "traumatismes de (s)on corps".