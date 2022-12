Manu Payet opéré des testicules : "Il a fallu que la médecine tranche... dans tous les sens du terme"

Manu Payet fait son retour sur scène. À compter du 19 janvier 2023, l'humoriste et comédien donne rendez-vous à son public pour découvrir son nouveau spectacle Emmanuel 2. Un show qu'il présentera jusqu'au 1er avril suivant. En attendant, Manu Payet en fait la promotion et ce lundi 5 décembre, il était l'invité de Yann Barthès dans Quotidien (TMC). Et l'animateur a tenu à lui faire savoir qu'il avait bien travaillé sa venue, souhaitant notamment rebondir sur un thème de son one-man show tout particulier.

"J'ai lu la liste des sujets que vous évoquiez dans le spectacle et vous allez très loin dans l'intime. Vous voyez de quoi je veux parler ou pas ?", lui a-t-il demandé. Avant d'être plus explicite : "C'est l'opération des testicules". "Ah carrément, je suis en train de parler de ça à la télé...", s'est alors étonné l'ex de Géraldine Nakache qui n'a toutefois pas rechigné à l'idée d'en dire plus. "En fait, j'ai eu cette chance d'avoir un enfant et je raconte... Je suis né en 1975 donc il a fallu me former à être un nouveau gars. Mais en fait, chez les garçons, elles (les testicules, ndlr) doivent descendre et en 1981, il a fallu que la médecine tranche, dans tous les sens du terme", a-t-il rapporté, sans oublier d'apporter un trait d'humour : "C'est une expropriation si vous voulez, un déplacement professionnel, on va dire ça comme ça, pour qu'elles puissent me servir un peu plus tard."

Je ne savais pas si ça allait marcher

L'affaire a été prise en charge très tôt puisque Manu Payet était âgé de 6 ans lorsque l'opération a eu lieu et il habitait encore sur l'île de la Réunion. "Il a fallu que je fasse le voyage en 1981, ça ne se faisait pas encore au laser ni sur mon île donc je suis venu en métropole, et on les a forcés (les médecins, ndlr) à le faire", a-t-il précisé. Un mauvais moment à passer dont il est néanmoins aujourd'hui très reconnaissant. Et pour cause, cela lui a permis de devenir papa. "J'ai eu un long moment de doute parce que, quand j'ai eu l'opération j'avais 6 ans, et pendant toutes ces années, je ne savais pas si ça allait marcher (pour avoir des enfants, ndlr). Et quand ça a fonctionné il y a peu de temps finalement, presque six ans maintenant, j'ai pensé à ce chirurgien qui avait bien bossé à l'époque avec de la ferraille. Je me suis dit, ça se trouve le gars est mort mais je peux donner la vie grâce à lui", a-t-il souligné.

En effet, avec sa compagne Pauline, Manu Payet a eu la chance d'accueillir une petite fille, Lydie, 5 ans et demi.