Manu Payet séparé d'une célèbre actrice : elle a refait sa vie... et lui aussi !

Ce soir, les téléspectateurs de France 2 pourront retrouver Manu Payet dans le film Selfie aux côtés de Blanche Gardin,Elsa Zylberstein, Max Boublil et Finnegan Oldfield. Manu Payet y joue Romain, le collègue de Fabrice et le mari d'Amandine joués respectivement par Sébastien Chassagne et Julia Piaton. En mai dernier, Manu Payet avait annoncé son retrait de la matinale de Virgin Radio afin de revenir à ses premières amours, la scène. L'année 2023 devrait être celle d'un nouveau one-man-show pour l'animateur radio de 46 ans.

Si côté carrière, Manu Payet est un homme blindé pour avoir goûté à la fois à la radio, à la télévision, à la scène et au cinéma, il l'est aussi sur le plan vie amoureuse. Pendant plusieurs années, Manu Payet a été en couple avec l'actrice Géraldine Nakache. Ils se sont mariés en septembre 2009 avant de divorcer en juin 2011. Un divorce sur lequel s'était exprimée la réalisatrice de J'irai où tu iras dans les colonnes de Marie France en 2015 : "Divorcer aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire. N'empêche, pendant plusieurs semaines, des photos volées ont été publiées et j'étais surtout embarrassée pour mes parents." De son côté, Manu Payet, un brin mélancolique, s'était également confié à Voici en 2014 sur sa liaison avec la jeune femme de 42 ans : "C'était très doux, très confortable. Nous sommes restés ensemble neuf ans. Ce que nous apprend la vie, c'est qu'une vie de couple, c'est un petit combat. Parce que ça s'entretient, ça se bichonne, ça se bichonne, ça se nettoie, ça se polit..."

Manu Payet et Géraldine Nakache heureux parents

Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré leur divorce, Manu Payet et son ex-femme Géraldine Nakache n'ont pas tiré un trait sur l'amour, bien au contraire. Le premier s'est remis en couple avec Pauline, une assistante de production qu'il a rencontré en 2014 et avec laquelle il a eu une fille Lydie, 5 ans et demi. Tandis que la seconde, qui a retrouvé l'amour aux côtés de Jérôme Elie-Betiya, est devenue maman d'une fille Sarah née en 2016. Loin d'avoir coupé les ponts, Manu Payet et son ex-femme ont eu l'occasion de se retrouver dans le film Nous York réalisé par Géraldine Nakache en 2012 et de partager la scène lors de la cérémonie des César en 2018.