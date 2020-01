Manu Payet raconte sa première fois tardive : "C'est très gênant... "

Depuis plus de deux saisons, Daphné Bürki parle d'amour et de sexe, tous les jours sur France 2, dans Je t'aime etc. On le sait, elle a le chic pour tirer les confessions les plus intimes de ses chroniqueurs comme de ses invités. Ainsi, a-t-on appris les déboires sexuels d'André Manoukian entre sa sextape et le manque de passion au lit. Invité pour la promotion de son dernier film Selfie, Manu Payet n'a pas dérogé à la règle. Cuisiné par Alexandra Hubin, la sexologue de l'émission, l'acteur s'est confié sur sa première fois au lit avec une fille.

"C'est très gênant... car c'est un moment que j'ai attendu plus longtemps que d'autres garçons. C'est arrivé un peu plus tardivement parce que j'ai grandi moins vite que les autres. J'étais dans une pension avec d'autres garçons. Tous les mecs l'avaient déjà fait. Moi je n'osais pas dire que ce n'était pas mon cas. C'est arrivé vers 17 ans, mais eux l'avaient tous déjà fait depuis 14 ans, donc je me taisais."

"Je suis tombé amoureux après. L'amour peut produire de l'amour, détaille encore l'acteur de 44 ans. J'étais très stressé. Elle était tellement belle, cette fille, que je pensais que je n'y arriverais jamais. Pour moi, c'était un miracle, ou du moins une intervention divine. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Elle était si belle que je ne voulais pas la décevoir. J'en ai oublié mon expérience à moi. Avec le recul, je me dis que ce n'était pas si mal. Je ne m'en suis pas si mal sorti, je crois."

Alors qu'il revient avec un casting cinq étoiles (Elsa Zylberstein, Blanche Gardin, Max Boublil...) dans Selfie, Manu Payet vit aussi un rêve depuis 2014 avec sa compagne Pauline. Le couple a accueilli une petite fille en janvier 2017.