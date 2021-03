Manuel Valls rentré à Paris avec sa femme Susana, qui l'a sauvé : "C'était un homme à terre"

Hasta luego... L'aventure espagnole n'a finalement pas duré. Manuel Valls est rentré au bercail en 2018, il avait tenté sans succès de devenir maire de Barcelone. Trois ans plus tard, c'est donc à Paris que l'on retrouve l'ancien Premier ministre socialiste. Il a repris du poil de la bête, aidé par sa nouvelle femme Susana et compte bien peser dans l'arène politique.

Longuement interrogé par Paris Match, Manuel Valls a fait le point sur sa vie, lui qui est finalement rentré en France et vit désormais dans un appartement acheté par sa très riche épouse dans le chic quartier de Saint-Germain-des-Près. Evry, ville dont il a longtemps été le député-maire, ne bottait sans doute pas Susana... Auparavant, le couple avait passé son confinement à Minorque et, encore avant, les amoureux menaient la belle vie, "virée en Patagonie, en bateau au large de Formentera, dans les montagnes huppées de Cerdagne"... Avec Susana, l'homme politique a trouvé du réconfort. "Elle cochait toutes les cases. Ce n'est pas romantique de dire ça, mais voilà la vérité : Susana est tout", confie-t-il au magazine. Elle est de la même génération - elle a 56 ans et lui 58 ans -, divorcée, a des enfants et combat les indépendantistes espagnols. Et elle comprend son goût pour la politique puisque c'est elle qui a poussé Manuel Valls à se présenter à la mairie de Barcelone.

Quant à Susana, elle se souvient de sa rencontre avec Manuel Valls - qui a entraîné le divorce de ce dernier avec Anne Gravoin - et de comment il s'est métamorphosé à ses côtés. "Il n'était pas vraiment dans la conversation. Il était un peu mécanique, corseté, il mangeait peu, ne buvait rien (...) Et puis j'ai compris que c'était un homme à terre", dit-elle. Avant l'arrivée en Espagne, il y avait eu l'échec cuisant de la primaire de la gauche puis la difficile bataille des législatives. Une époque qui laisse un souvenir cuisant à Manuel Valls. "J'ai failli crever", dit-il, évoquant sa déchéance physique et mentale de l'époque.

Puis, passé la campagne électorale à Barcelone, le couple s'est marié et a passé sa lune de miel en Israël. Désormais, Susana le soutient dans ses envies de retour. Installés à Paris, elle a rejoint le conseil de surveillance d'Unibail, quand lui revient avec un livre et des envies en tête. "A ce stade pas de plan, simplement peser dans le débat. Etre utile", dit-il. Les prochaines échéances des régionales pourront lui remettre le pied à l'étrier avant la présidentielle...

