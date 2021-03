Marc Lavoine prêt pour la chirurgie esthétique ? "Je sais que tout va tomber..."

La chirurgie esthétique ? Très peu pour lui. Interviewé le 27 mars 2021 sur RTL dans l'émission On refait la télé, Marc Lavoine a livré son avis tranché sur la beauté mais aussi sur le temps qui vient irrémédiablement la flétrir. Totalement contre la chirurgie esthétique, le Botox, les injections ou toutes autres opérations visant à modifier notre apparence, le chanteur de 58 ans pense au contraire qu'il est primordial de s'accepter tel que l'on est et d'aimer son apparence. S'il reconnait être totalement fan de l'actrice Meryl Streep (71 ans) qu'il trouve toujours aussi "magnifique", il explique d'ailleurs que selon lui le charisme est bien plus envoûtant qu'une beauté, toujours éphémère.

Je serai de moins en moins beau

"On ne peut pas tuer le charme. Mais la beauté, on ne peut la garder", indique-t-il. Tout à fait prêt à vieillir et à voir son apparence changer, il ajoute : "J'ai envie de garder mon charme. Je sais que je serai de moins en moins beau, que tout va tomber." Mais pour lui, les rides et les cheveux blancs n'ont pas la moindre importance. Son seul secret pour garder une belle apparence ? "Un peu de sport, un peu de vélo d'appartement..."

Marié à la jeune Line Papin (de 33 ans sa cadette) depuis juillet 2020, le coach de The Voice ne sera donc pas le genre à pousser sa femme à user et abuser de la chirurgie. Certes très jeune, l'auteure - qui vient de sortir son dernier ouvrage Le coeur en laisse depuis le 3 mars 2021 - n'a donc pas de cheveux blancs à se faire concernant son apparence.