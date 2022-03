Marc Lavoine victime d'un "impressionnant" accident, "elle m'est tombée dessus"

Trois ans et demi après son dernier album studio, Marc Lavoine est de retour depuis plusieurs semaines dans les bacs avec Adulte jamais. Un album qu'il défendra sur scène à l'automne prochain à l'occasion d'une tournée dans toute la France. Mais en attendant, l'artiste de 59 ans fait plutôt la tournée des médias. L'occasion pour lui de se confier sur ses textes mais pas seulement. La promotion de son album est aussi le moyen pour Marc Lavoine de se replonger dans ses souvenirs de jeunesse.

Dans son édition de ce vendredi 11 mars 2022, France dimanche a justement rappelé que le chanteur et coach de The Voice était revenu sur un moment marquant lors de son passage dans l'émission En aparté, sur Canal+. Questionné par Nathalie Lévy sur la région du Lot où il avait l'habitude de partir en vacances en famille, Marc Lavoine a révélé avoir été victime d'un grave accident.

"J'étais dans la cuisine. Et puis, ma mère faisait chauffer du lait, le matin, pour ses enfants, Francis [son frère aîné, ndlr] et moi. Et j'ai attrapé la queue de la casserole, je crois, et elle m'est tombée dessus. Donc le lait est tombé sur moi", a-t-il expliqué. Et de se souvenir dans les détails de sa tenue à l'époque : "J'avais un polo en nylon à trois boutons ici, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Il était framboise écrasée. Il était vachement beau."

La peau devient comme du chewing-gum

Marc Lavoine a alors souffert d'une "vraie grosse brûlure". "Quand on se brûle, la peau devient comme du chewing-gum. C'est assez impressionnant. Elle part", a-t-il décrit. Mais bien heureusement, le chanteur se retrouve aujourd'hui sans aucune séquelle physique grâce à l'intervention de son père Lucien. "Mon père était infirmier à l'hôpital pendant la guerre d'Algérie. Et le médecin a dit : 'Trempez-le dans le Lot, ça lui fera du bien !' Et c'est ce que mes parents ont fait, et du coup, je suis resté très attaché à cette région."

Le pire étant évité, Marc Lavoine a pu continuer à grandir sereinement, élevé par des parents qui ne lui parlaient que de "poésie, de peinture, de politique aussi", comme il le confiait. Et un jour, le chanteur est lui-même devenu papa. Il y a Simon, son aîné de 35 ans, né de son premier mariage avec le mannequin Denise Pascale (décédée des suites d'un cancer en décembre 2017). Trois autres ont suivi plus tard : Yasmine (23 ans), Roman (14 ans) et Milo (12 ans), issus de son union passée avec Sarah Poniatowski, laquelle s'est terminée en 2018, après 23 ans d'amour.

Marc Lavoine a bien failli agrandir sa famille déjà nombreuse avec sa jeune épouse Line Papin qui a été enceinte de jumeaux. Malheureusement, la romancière n'a pas pu mener cette grossesse à son terme. En effet, elle a récemment révélé avoir été victime d'une fausse couche.