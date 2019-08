Marc-Olivier Fogiel : "J'ai une relation fluide avec le couple Macron"

C'est la rentrée pour Marc-Olivier Fogiel qui est de retour à la télévision en tant que directeur général de BFMTV. Interviewé par Le Journal du dimanche le 25 août 2019, l'homme de 50 ans a évoqué ses nouvelles responsabilités et ses liens avec le couple Macron.

En mai dernier, Marc-Olivier Fogiel avait fait un gros coup en interviewant Brigitte Macron sur RTL. Un entretien rare dont les confidences de la première dame ont été reprises partout dans la presse. Supposé proche du couple présidentiel, le nouveau directeur de BFMTV a été questionné sur sa relation avec Emmanuel Macron et son possible rôle de pacificateur entre le président et la chaîne aux 10 millions de téléspectateurs. "Je ne me vois absolument pas comme le facilitateur des liens entre BFMTV et l'Élysée ! J'ai une relation fluide avec le couple Macron : si elle peut me servir pour garantir l'indépendance de la chaîne et dire les choses clairement, je m'en servirai. Ce que j'ai à faire ici en tant que journaliste et manager est très clair", déclare Marc-Olivier Fogiel.

L'homme de télévision a d'ailleurs fait savoir que son rôle ne serait pas de jouer les interviewers : "Si par exemple, Brigitte Macron, que j'ai interrogée pour RTL, souhaitait venir à la condition que ce soit moi qui l'interroge, je dirais non. Ce n'est plus mon job. En revanche, je mettrai mon énergie pour qu'elle vienne et soit interrogée par une star de l'antenne."

Lors de cet entretien pour le JDD, Marc-Olivier Fogiel a fait savoir qu'il n'avait pas souhaité révolutionner la chaîne, mais "apporter des ajustements". Cela passe notamment par la modernisation de l'identité visuelle de BFMTV, des tranches d'infos mieux identifiées et davantage de mise en valeur de l'expertise.

Concernant son arrivée à BFMTV, l'époux et père de deux filles, Mila (8 ans) et Lily (6 ans) a fait savoir qu'il avait été très bien accueilli : "J'ai senti une très forte attente et de la bienveillance, mais aucun problème de crédibilité : mes onze années d'info au quotidien à Europe 1, puis à RTL ont payé."