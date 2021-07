Marco Verratti fiancé à Jessica Aidi : quelques mots d'amour avant la finale de l'Euro

"On s'est rencontrés par hasard dans un restaurant où je travaillais il y a quelques années, pour financer mes études. Il avait l'habitude de venir dans ce restaurant, on avait pas mal d'amis en commun", avait expliqué Jessica Aïdi à Sud Radio sur le début de son idylle avec Marco Verratti. Depuis cette rencontre, le mannequin et le milieu de terrain du PSG et de la Squadra Azzura (surnom de l'équipe nationale d'Italie) se sont fiancés. Prochaine étape : fonder une famille et agrandir celle de Marco, déjà papa de deux garçons, Tommaso et Andrea, nés de sa précédente relation avec Laura Zazzara.

Toujours sur Sud Radio, Jessica révélait les challenges de la vie d'une compagne de footballeur professionnel. "Le plus compliqué, c'est pas d'être 'femme de football', c'est plutôt d'être femme d'athlète. Leur emploi du temps est prévu de septembre à juillet, et ils ne peuvent pas y déroger, tout est calé, les entraîneurs sont tous les jours. Ce qui est plus difficile, c'est de s'organiser", reconnaissait-elle.

Effectivement, les vacances vont devoir attendre la fin de l'Euro 2020. Verratti et ses partenaires affrontent l'Angleterre en finale, ce dimanche 11 juillet à Wembley. Jessica, qui rêvait d'une finale France - Italie, supportera les Italiens à 100%.