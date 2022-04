Margaux (N'oubliez pas les paroles) en couple avec Antoine : photo pour célébrer 5 ans d'amour

Voilà plusieurs années que Margaux n'est plus un coeur à prendre. L'ex-candidate emblématique de N'oubliez pas les paroles a trouvé l'amour, le vrai, en la personne d'Antoine il y a déjà un bon moment. Ce dernier la soutient toujours dans la poursuite de ses rêves, comme lorsqu'elle décidait de se lancer dans l'aventure musicale de France 2 avec Nagui. À chacune de ses victoires, Antoine n'était en effet jamais bien loin. Il a même déjà fait une apparition sur le plateau pour lui faire un tendre câlin après qu'elle a battu un nouveau record.

Sur ses réseaux sociaux, Margaux indique de temps à autres qu'elle s'épanouit toujours autant à ses côtés. Et lundi 11 avril 2022, elle avait encore plus de raisons de le faire ! Et pour cause, il s'agissait de la date de leur anniversaire. Pour l'occasion, elle a partagé une belle et complice photo d'eux deux, sur laquelle ils apparaissent de dos et enlacés. "5 ans", a-t-elle simplement écrit.

Les internautes se sont alors empressés de leur souhaiter un bel anniversaire, ravis que leur histoire d'amour dure. "Soyez heureux", leur a-t-on également adressé en masse en commentaires.