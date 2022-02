Margaux (N'oubliez pas les paroles) s'offre un large tatouage : elle partage son coup de folie en vidéo !

Rappelons que Margaux détient toujours la place de la plus grande Maestro de N'oubliez pas les paroles. Éliminée le 3 février 2020 au bout de 59 victoires, elle avait récolté la cagnotte de 534 000 euros. Ce qui la place juste devant Kevin - 43 victoires, 410 000 euros - et Caroline - 49 victoires et 398 000 euros.

Lorsqu'elle ne se tatoue pas le corps, Margaux reste plutôt sage avec son argent. Elle en a même dépensé une partie en bonne intelligence puisqu'elle a investi dans l'immobilier en faisant l'acquisition d'une maison. "Je l'ai achetée il y a un an, dans une commune tout près de Saint-Malo. C'est une petite maison avec un jardin dans un lotissement", confiait-elle pour le magazine Télé Star en octobre 2021.

Elle continue par ailleurs de travailler et, aux dernières nouvelles, se destinait à une carrière... de vétérinaire ! Margaux a également sorti un single intitulé Nos différences avec Coralie, une autre candidate du programme, vu près de 200 000 fois sur Youtube.