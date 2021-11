Margaux (N'oubliez pas les paroles) s'est fait refaire le nez : le résultat "altéré" par des complications

Son retour dans les Masters de N'oubliez pas les paroles, le samedi 13 novembre 2021, n'est pas passé inaperçu. Et pour cause. Depuis qu'elle a été éliminée du show musical de France 2, le 3 février 2020, la Reine Margaux - comme Nagui la surnomme - a subi une petite intervention chirurgicale : elle s'est fait refaire le nez. Hélas, les téléspectateurs, qui ont assisté aux huitièmes de finale, n'ont pas été tendre avec la nouvelle apparence de la jeune femme de 25 ans... alors que cette dernière s'en était déjà justifiée fin octobre !

Une retouche sera effectuée une fois que mes oedèmes auront disparu

"Oui j'ai refait mon nez, expliquait-elle via Facebook. Mais pas mes dents, mes seins ou encore ma bouche et mes paupières comme j'ai pu le lire. Est-ce que je souhaite avoir l'avis, l'approbation, la validation des gens ? Non, que ce soit de la part de mes proches, qui ont bien compris que ce choix était réfléchi et personnel, et encore moins de la part de personnes que je ne connais pas. Je savais que le jour où j'aurais les moyens de le faire, je me ferais opérer, pour MOI, parce que c'est MON complexe, MON visage et MON choix. Il se trouve que suite à cette opération, qui n'est pas sans risque, j'ai eu quelques complications qui altèrent le résultat souhaité. Une retouche sera effectuée une fois que mes oedèmes auront disparu, laissant apparaitre le vrai résultat final pour que je sois débarrassée de ce complexe une fois pour toutes."