Margot Robbie au bord des larmes : ce challenge qui la pousse à bout

Pour entamer sa onzième saison, l'émission Hot Ones a accueilli Margot Robbie en pleine promo de son nouveau film Birds of Prey. Reçue par Sean Evans, l'actrice doit répondre à des questions très spécifiques en mangeant des ailes de poulet de plus en plus épicées. Il y a dix morceaux de volaille en tout.

"J'ai tellement peur", a déclaré l'actrice australienne de 29 ans, dès sa présentation. "J'ai le palais d'une enfant de 4 ans et j'ai grandi en mangeant de la purée de pommes de terre. Ma tolérance aux aliments épicés est donc extrêmement limitée." En croquant dans le premier morceau – le moins pimenté –, elle ne trouve pas ça trop difficile... mais finit par changer d'avis ! "En fait, je trouve ça très épicé", dit l'actrice de Scandale.

Mais arrivée au huitième morceau, Margot Robbie n'en peut plus : "Oh pu***, je crois que je vais mourir." Cela ne l'a pas empêchée de répondre à une question sur son passage dans le soap australien Les Voisins, dans lequel elle avait joué entre 2008 et 2011.

"Si tu veux arrêter, tu arrêtes, l'a encouragée Sean Evans, il n'y a pas de honte à ça, Margot." "Non, non, non, je ne veux pas arrêter, a-t-elle répondu au bord des larmes, je peux en manger une de plus." Grâce à de nombreux verres d'eau, de lait et de jus d'orange, elle a pu finir ce challenge très pimenté. "C'est le truc le plus épicé que j'ai jamais mangé, dit-elle après la dixième aile de poulet, et pourtant je pensais que la sixième aile était déjà le truc le plus épicé que j'avais jamais mangé !" Et à la fin de la vidéo, on apprend une astuce bien maligne : le citron semble apaiser la flamme !