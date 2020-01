Margot Robbie : Rare photo avec son mari Tom Ackerley sur le tapis rouge

Certaines célébrités marquent plus le tapis rouge que d'autres. Dans sa combi-pantalon Chanel,Margot Robbie a fait son effet à la 77e cérémonie des Golden Globes, le 5 janvier 2020. Mais sa tenue n'était pas la seule raison : pour une fois, Margot Robbie était au bras de son mari.

Il est rare que Tom Ackerley sorte de l'ombre. Le producteur du film Moi, Tonya (dans lequel la belle Margot tenait le rôle principal de Tonya Harding) a fait une exception pour aller soutenir sa femme lors des Golden Globes 2020. Le couple évite généralement d'être vus ensemble et évite le feu des projecteurs comme la peste. S'ils sont bel et bien arrivés ensemble, Margot et Tom ne se sont pas prêtés au jeu du photocall en couple. La seule photo ensemble qu'ils ont accepté de faire était avec un couple d'amies. Et pas n'importe lesquelles ! Ils ont pris la pose avec Ellen DeGeneres et Portia de Rossi, avant de disparaître dans la foule d'invités. Les deux couples sont tombés l'un sur l'autre un peu avant d'avancer sur le red carpet qu'ils ont décidé de fouler ensemble.

Margot était nommée pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans Scandale. La récompense a finalement été remise à Laura Dern dont le monologue dans Marriage Story restera longtemps dans les mémoires.

Scandale est consacré aux accusations de harcèlement sexuel dont Roger Ailes, ancien PDG de la chaîne télévisée américaine Fox, a fait l'objet. Dans la réalité, ses victimes présumées, des journalistes employées par la Fox, avaient brisé l'omerta et poussé l'homme à démissionner. Roger Ailes est mort le 18 mai 2017.

Alors que les incendies ravagent l'Australie, où elle est née, l'actrice s'est emparée de son compte Instagram pour partager des photos de son enfance. L'occasion de demander à ses abonnés de faire des donations afin d'aider le pays, autant du point de vue humanitaire que pour le sauvetage des animaux.