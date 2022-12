Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles : Sublime jeune femme de 18 ans, la princesse prête à se lancer dans la mode !

Non loin des jeunes Leonor d'Espagne, Vittoria de Savoie ou même Elisabeth de Belgique, c'est une nouvelle princesse qui va marquer de son empreinte la scène européenne : Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles, à peine adulte, a des projets plein la tête et une détermination qui devrait la pousser très loin.

Alors qu'elle fêtera ses 18 ans le 1er janvier prochain, la princesse s'est en effet confiée au magazine Point de Vue sur ses différents projets. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'en manque pas : intéressée par la "lutte contre le réchauffement climatique et la pollution", cette étudiante en sciences sociales et business à Harvard s'investit dans différentes associations caritatives. "Quand on a la chance de vivre dans des conditions privilégiées, il est important de savoir donner et partager. [...] J'éprouve une vraie satisfaction à participer à des actions concrètes à l'échelle locale", raconte-t-elle notamment.

Mais sa véritable passion, et ce depuis longtemps... C'est la mode, bien sûr ! Un passe-temps qu'elle pratique avec sa soeur, âgée quant à elle de 19 ans et duchesse de Palerme. Mais si les deux filles du prince Charles et de la belle duchesse de Castro - née Camilla Crociani - posent régulièrement devant les objectifs, la plus jeune sait déjà comment elle veut faire évoluer sa carrière sur ce point.

La tête sur les épaules

"La mode est une expression qui permet de se sentir en confiance, de se sentir belle. J'aime l'idée de me transformer lors d'une séance photo, d'endosser une nouvelle identité. Cependant, je ne pense pas en faire mon métier. Je suis plus intéressée par le côté artistique et créatif de la mode. Je rêve d'ailleurs de créer une marque de vêtements avec ma soeur Carolina", confie-t-elle à nos confrères.