Festival de Cannes : Les princesses Chiara et Carolina de Bourbon des Deux-Siciles font le show !

Elvis, biopic porté par la révélation Austin Butler, dans le rôle-titre, et Tom Hanks, a été présenté mercredi au Festival de Cannes. La montée des marches du long-métrage de l'Australien Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Romeo + Juliet, Australia) a attiré de nombreuses stars... et même des princesses ! Outre Shakira, Sharon Stone, Emmanuelle Béart ou encore Bilal Hassani, les chanceux spectateurs présents ont en effet eu la joie de voir les princesses Maria-Chiara et Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles (aussi appelées Chiara et Carolina) sur le tapis rouge. Et les deux blondes ont tout donné pour briller devant les photographes.

Les deux princesses, qui avaient fait le buzz sur France 2 en 2018, sont désormais de ravissantes jeunes femmes qui risquent de faire grand bruit dans le futur. Maria-Chiara et Maria-Carolina sont les filles de Charles Marie Bernard Gennaro de Bourbon des Deux-Siciles, un prince de la maison de Bourbon des Deux-Siciles, fils de Ferdinand de Bourbon-Siciles, une branche italienne de la maison de Bourbon qui avait régné sur Naples, la Sicile et des Deux-Siciles de 1734 et 1861, et leur maman Camilla née Crociani est devenue duchesse de Castro à la mort de son beau-père Ferdinand de Bourbon-des-Deux-Siciles. Investie dans des associations humanitaires comme la Croix-Rouge et l'Unicef, elle obtient en 2017 le prix des Femmes des Nations unies pour la paix du fait de son engagement en faveur des enfants défavorisés.

C'est l'Américain Austin Butler, 30 ans, qui relève avec brio le défi d'incarner le King pendant deux décennies dans Elvis. Avec une sacrée performance, c'est sa voix qu'on entend dans les séquences où Presley chante. Le beau blond a beaucoup fait parler de lui côté coeur. Ex de Vanessa Hudgens et Lily-Rose Depp, il est aujourd'hui en couple avec la douce Kaia Gerber, fille du mannequin Cindy Crawford, qui était présente lors de la projection pour soutenir son chéri.

Le Californien, également mannequin, apparu dans des séries Disney ou encore au cinéma dans Once Upon a Time... In Hollywood de Quentin Tarantino, est bluffant dans la reproduction des concerts en 1970 dans un palace de Las Vegas. Le projet lui a pris trois ans de sa vie. Car après avoir été retenu au casting, il a travaillé pendant un an, avant le tournage, pour caler sa voix avec des coachs vocaux et experts.

Priscilla Presley, la veuve de l'interprète de Heartbreak Hotel, n'a dit que du bien du biopic sur ses réseaux sociaux. Et la petite-fille du "King", Riley Keough qui vient de présenter à Cannes War Pony, ses premiers pas à la réalisation, a avoué à l'AFP qu'elle a pleuré "cinq minutes après le début du film". Après ça, "je n'ai pas arrêté, donc il faut que je le revoie". Elvis sera diffusé dans les salles obscures le 22 juin prochain.