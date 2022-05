Frédérique Bel prend de gros risques à Cannes : hanches nues et transparence, sa robe en montre beaucoup !

L'âme de The King a plané sur la Croisette. Ce mercredi 25 mai, Baz Luhrmann, réalisateur d'Elvis, film en compétition officielle pour le 75ème festival de Cannes, Tom Hanks et toute l'équipe du biopic étaient sur leur 31 pour présenter l'oeuvre en avant-première au public. Austin Butler, héros du long-métrage, se trouvait non loin de sa chérie Kaia Gerber, sublimissime dans une robe rouge à tomber. Pour honorer la mémoire du chanteur emblématique, un parterre de stars s'est pressé sur le tapis rouge. Même Georgina Rodriguez, chérie de Cristiano Ronaldo, a assisté au rendez-vous pour sa première sortie officielle depuis la mort de son fils.

Les Français n'étaient pas en reste. Emmanuelle Béart s'est montrée tel un ange déployant ses ailes sur la Croisette, une tenue en totale contraste avec celle que portait Bilal Hassani, méconnaissable. Le chanteur de 22 ans a débarqué, le visage presque nude, dans une étrange robe en toile de jute. L'attention était tout aussi présente sur Frédérique Bel. La comédienne de Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu avait adopté un style bien plus Gatsby Le Magnifique - autre film de Baz Luhrmann - qu'Elvis.

Frédérique Bel a jeté son dévolu sur une robe entièrement piquée de sequins noirs. Si jusque-là rien de particulièrement original, c'est au niveau de la structure que les détails sont intéressants. Le haut, en forme de top ras-du-cou, était raccroché par une bande de tissu recouvrant le nombril de l'actrice de 47 ans à la partie basse, la jupe. Une autre bande venait souligner la taille fine de Frédérique Bel, laissant apparaître ses hanches sur les côtés sans qu'aucun vêtement ne vienne les recouvrir. Une apparition osée que les flashs ont rendu encore un peu plus hot puis les jeux de lumière permettaient d'apercevoir en toute subtilité la poitrine de l'actrice.

Kylie Minogue avait elle aussi misé sur la transparence, vêtue d'une robe noire très élégante dont le haut dévoilait son soutien-gorge. Shakira a également failli en dévoiler un peu trop avec sa robe noire fourreau moulante très fendue sur la jambe gauche. La palme revient quand même à Sharon Stone. La star de Basic Instinct a fait une apparition dans une robe rouge Dolce & Gabbana épousant les courbes de son corps parfait. À 64 ans, c'est ce qu'on appelle donner une bonne leçon. Elvis, The King. Sharon, The Queen.