Diaporama : Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles : Sublime jeune femme de 18 ans, la princesse prête à se lancer dans la mode !

Maria Carolina et Maria Chiara Bourbon des Deux-Siciles durant le départ de la 23ème "No Finish Line" à Monaco le 12 novembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

Maria Carolina et Maria Chiara Bourbon des Deux-Siciles durant le départ de la 23ème "No Finish Line" à Monaco le 12 novembre 2022. © Bruno Bébert/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

Les princesses Maria-Chiara et Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles lors de la soirée d'ouverture de "Carita - Maison De Beauté" rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, France, le 30 septembre 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren-Clovis

Les princesses Maria-Chiara et Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles lors de la soirée d'ouverture de "Carita - Maison De Beauté" rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, France, le 30 septembre 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren-Clovis

Maria Chiara Bourbon des Deux-Siciles durant le départ de la 23ème "No Finish Line" à Monaco le 12 novembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles et sa famille et sa soeur Carolina.

Les princesses Maria Carolina et Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles au photocall de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum, à Monaco, le 17 juin 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles, sa soeur et ses parents il y a plusieurs années.

Les princesses Maria Carolina et Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles au photocall de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum, à Monaco, le 17 juin 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Les princesses Maria-Chiara et Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles - Montée des marches du film " Elvis " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2022 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

Les princesses Maria Carolina et Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles au photocall de l'after party de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo au Monte Carlo Beach, à Monaco, le 17 juin 2022. © Denis Guignebourg/BestImage © BestImage, Denis Guignebourg

Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles et sa famille et sa soeur Carolina.

Exclusif - La princesse Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles - Le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles et sa filles assistent à la victoire de Stéfanos Tsitsipás face à Laslo Djere (7-5 7-6) lors du tournoi de tennis Rolex Monte-Carlo Masters à Roquebrune-Cap-Martin le 14 avril 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

Maria Chiara Bourbon des Deux-Siciles durant le départ de la 23ème "No Finish Line" à Monaco le 12 novembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

María-Chiara et María-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles - Montée des marches du film " Elvis " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Olivier Borde

Maria Carolina et Maria Chiara Bourbon des Deux-Siciles durant le départ de la 23ème "No Finish Line" à Monaco le 12 novembre 2022. . © Bruno Bébert/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

Charles de Bourbon des Deux-Siciles et ses filles, Maria Carolina et Maria Chiara lors du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 29 mai 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles et son père Charles.

Exclusif - Les princesses Maria Chiara et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles - Le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles et sa filles assistent à la victoire de Stéfanos Tsitsipás face à Laslo Djere (7-5 7-6) lors du tournoi de tennis Rolex Monte-Carlo Masters à Roquebrune-Cap-Martin le 14 avril 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

La princesse Maria Chiara et le prince de Bourbon des Deux-Siciles lors du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 29 mai 2022. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello/Nice Matin

Charles de Bourbon des Deux-Siciles et ses filles, Maria Carolina et Maria Chiara lors du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 29 mai 2022. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello/Nice Matin

Les princesses Maria-Chiara et Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles - Montée des marches du film " Elvis " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

Les princesses María-Chiara et María-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles - Montée des marches du film " Elvis " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

37 / 38