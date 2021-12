Maria Laura de Belgique est fiancée ! La princesse dévoile sa jolie bague, dans les bras de William

Nouveau mariage royal en vue ! Ce lundi 27 décembre 2021, la famille royale de Belgique a en effet annoncé les fiançailles de la princesse Maria Laura avec son compagnon, le Franco-britannique William Isvy. A 33 ans, la fille de la princesse Astrid et du prince Lorenz est la première de sa fratrie à se marier. Des noces prévues pour le second semestre 2022.

Pour accompagner cette heureuse nouvelle, deux nouveaux portraits officiels ont été dévoilés. Des clichés sur lesquels les amoureux prennent la pose tout sourire, affichant leur tendre complicité. Sur l'une des deux photos, la magnifique bague de fiançailles de la princesse, en diamants et saphir, est mise en avant. La séance photo a probablement été organisée à Londres, où le couple vit depuis plusieurs années.

Mais qui est donc le futur gendre de la princesse Astrid et du prince Lorenz ? Dans son communiqué, le palais royal de Belgique précise que William Isvy est né à Paris, en 1991, d'une mère anglaise et d'un père franco-marocain. "Il a vécu la plus grande partie de son enfance à Londres. Il y obtient son baccalauréat au Lycée français Charles de Gaulle. Il décroche ensuite une licence en finance à l'Université McGill à Montréal", apprend-t-on, comme l'a notamment rapporté Soirmag. William Isvy a d'abord travaillé dans une grande banque d'investissement américaine, au sein du département fusions-acquisitions. Il évolue aujourd'hui dans le secteur de la gestion d'actifs.